SAB: Minister Bandelli je sam spoznal, da je neprimerno komuniciral, in se opravičil.

V stranki SAB se strinjajo, da je minister Marko Bandelli neprimerno komuniciral v elektronski pošti, naslovljeni kandidatu za župana občine Komen. Ministrova pojasnila pričakujeta tako predsednica SAB-a Alenka Bratušek kot tudi predsednik vlade Marjan Šarec.

V SAB-u sicer menijo, da so razlog za te napade na njihovega ministra in nekdanjega župana Komna Bandellija lokalne volitve, in verjamejo, da bo "iz občine še kaj prišlo", je ponazoril sekretar stranke Jernej Pavlič. Za stranko je po njegovih navedbah pomembno, da je Bandelli sam spoznal, da je bila takšna komunikacija neprimerna, da se je opravičil in bo predsednici stranke prihodnji teden – trenutno je odsotna zaradi bolezni – pojasnil komunikacijo z Modicem ter tamkajšnji sosedski spor, o katerem je govoril v spornem dopisu.

Generalni sekretar SAB-a se sicer strinja, da je bila ministrova komunikacija z Modicem popolnoma neprimerna in se je zato v sredo tudi opravičil, tako Bratuškovi kot vsem, ki so bili vpleteni v elektronsko komunikacijo. Pavlič je ob tem dodal, da v SAB-u pred sredo s tem pismom niso bili seznanjeni.

Pavlič: Župani morda komunicirajo na malo drugačen način

V sredo je portal Siol.net objavil elektronsko pismo, ki ga je Bandelli naslovil na kandidata za župana Komna Erika Modica. V pismu je med drugim zapisal: "Sporočili so mi, da boš kandidiral za župana. Ta tvoj dopis je dokaz moji hipotezi, da je tvoja kandidatura zgolj namenjena tvojim osebnim interesom in neprestani bitki, ki jo imate ti in Malgajevi. Če bo res tvoja kandidatura zgolj boj proti sosedom, vedi, da moje podpore ne bo. Pa sam veš pomen nepodpore dveh pomembnih resorjev kot kohezija, EU-sredstva za regionalni razvoj in predvsem infrastrukture."

Pavlič je sicer na novinarsko vprašanje komentiral Bandellijevo komunikacijo v širšem smislu, ki naj bi se že večkrat izkazala za problematično. "Strinjam se, da mora biti komunikacija vseh ministrov na ministrski ravni. Mogoče je tukaj še malo začetniške naivnosti oz. neznanja. Prej je bil Bandelli župan in slednji komunicirajo morda na malo drugačen način," je ocenil Pavlič in obenem spomnil, da je Bandelli komunikacijo na Twitterju skoraj že opustil in spreminja nekatere načine komuniciranja. Zato mu želi dati priložnost, da to pojasni predsednici in potem izboljša način komuniciranja.

Komunikacija ni navdušila niti koalicijskih partnerjev

Vodja poslancev SD Matjaž Han je po koalicijskem srečanju Bandellijeve izjave označil za neizkušenost. Na vprašanje, ali lahko kredibilno opravlja funkcijo tudi v prihodnje, je Han odgovoril, da je to ključno vprašanje za predsednico SAB in za premierja.

V SMC-ju se o tem posebej niso pogovarjali, vodja poslanske skupine Igor Zorčič pa je poudaril, da sam česa takega kot minister ne bi naredil. Težko napove, kako bi ukrepali, če bi bil to minister iz njihove kvote, je dejal. Prav tako težko komentira, ali lahko minister z opravičilom ohrani kredibilnost in zaupanje pri nadaljnjem vodenju ministrstva. Je pa zatrdil, da tako ne deluje celotna politika. "Morda so kakšni ekscesi, a meni je tako delo tuje," je pojasnil Zorčič.

Prvak DeSUS-a Karl Erjavec je dejal, da mu je neprijetno komentirati to zadevo, ker gre za ministra iz kvote SAB. Po njegovem mnenju mora Bratuškova odločiti, kako in kaj. Pozitivno po njegovem mnenju je, da se je Bandelli opravičil, a takšna dejanja po Erjavčevih ocenah gotovo ne povečujejo ugleda vlade in tudi ne stranke SAB. Erjavec je ob vprašanju, kako bi v takem primeru, kot se je izkazal pri Bandelliju, ravnal DeSUS, odvrnil, da takšne osebe v njihovi stranki gotovo ne bi predlagali za ministra. Je pa spomnil, da so se v DeSUS-u ob določenih primerih ministrov iz svoje kvote v preteklosti hitro odzvali.

SDS pričakuje poziv k odstopu

V SDS-u pričakujejo, da bosta premier Marjan Šarec in predsednica SAB-a Alenka Bratušek ministra Marka Bandellija pozvala k odstopu, sicer bodo v SDS-u razmislili o prihodnjih korakih. "Kljub temu, da se je minister Bandelli opravičil, pa glede na vsa njegova dosedanja pretekla sporna ravnanja in izjave ni pričakovati, da bo spremenil svoj pristop v politiki in svojo retoriko," so navedli v SDS-u. Spomnili so, da je Bandelli ob nastopu ministrske funkcije prisegel, da bo spoštoval slovenski ustavni red. "Njegove grožnje kandidatu za župana, pa tudi nekatere njegove nedavne izjave kažejo, da se minister Bandelli odmika od prisege, ki jo je dal, oziroma da se tudi ne zaveda, da mora kot minister ravnati etično, odgovorno, predvsem pa v duhu zakona," so navedli v največji poslanski skupini.

Tudi v NSi-ju potezo ministra za razvoj, strateške projekte in kohezijo ocenjujejo kot nedopustno in nedostojno. Od ministric in ministrov pričakujejo, da bodo delovali v skladu s svojo prisego ob izvolitvi v DZ. Odgovornost za dejanja članov ministrske ekipe pa naj prevzame tudi koalicija strank, ki je to vlado izvolila, so še navedli v NSi-ju.

Predsednik SNS-a Zmago Jelinčič je dejal, da ga Bandellijevo ravnanje ne zanima, saj da bo zanj sam odgovarjal. Ljudje so ga izbrali in zdaj naj presojajo njegove odzive, je še dodal. V Levici so takšno ministrovo komunikacijo že v sredo označili za neprimerno. Koalicijski partnerji so ravnanje ministra večinoma označili za neprimerno, a dejali, da je presoja predvsem stvar Bratuškove in premierja.

