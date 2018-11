SAB ne bo podprl zakona o proračunu, v DeSUS-u delno zadovoljni

Bo vladi danes uspelo sprejeti okrnjen zakon o izvrševanju proračuna?

22. november 2018 ob 07:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

V DeSUS-u so po besedah Franca Jurše s predlogom finančnega ministra glede upokojenskega regresa v noveli zakona o izvrševanju proračuna delno zadovoljni, zato upa, da bo v taki obliki tudi sprejet. Medtem pa v SAB-u opozarjajo, da predlog, ki za regres predvideva 140 milijonov evrov, prinaša nadaljnje varčevanje, zato ga ne bodo podprli.

V SAB bodo podprli predlog zakona, ki bo urejal regres upokojencev tako, da se bo varčevanje pri upokojencih končalo, a obstoječi predlog tega ne prinaša in zato ga ministri SAB ne bodo podprli, je ob prihodu na koalicijsko srečanje pred današnjo sejo vlade, na kateri bodo potrjevali predlog novele zakona o izvrševanju proračuna za leti 2018 in 2019, dejala podpredsednica SAB in vodja poslanske skupine Maša Kociper.

Regresu upokojencev je po njenih besedah s predlogom ministra za finance namenjenih manj sredstev kot pred krizo. Kociprova je ob tem spomnila na koalicijsko zavezo, ki predvideva izplačilo regresa upokojencem v dveh višinah, kar bi skupaj pomenilo 178 milijonov evrov.

"Ali gre za nagajanje pri drugih strankah ali za kaj drugega, ne vem, a res ne razumemo, zakaj do tega ne bi prišlo," je dejala Kociprova. Podobno so sicer v SAB poudarili že na sredini večerni novinarski konferenci po seji sveta stranke. Danes se bodo po besedah Kociprove poskušali dogovoriti, "ker nam kriza ni v interesu".

Jurša: Vsi si želimo večjo vrečo denarja

Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša je ob prihodu na koalicijsko srečanje novinarjem povedal, da so v sredo prejeli ministrov predlog. "Verjetno med nami ni nikogar, ki ne bi želel, da bi bila vreča denarja večja in bi lahko po interesnih področjih podelili še več denarja. A glede na to, da smo v preteklosti sprejeli zakon, ki nas finančno omejuje, se moramo temu primerno obnašati," je opozoril.

Predsednik DeSUS Karl Erjavec izjav pred koalicijskim srečanjem ni želel dati, prav tako ne prvak SMC Miro Cerar in namestnica vodje poslanske skupine SMC Janja Sluga.

Nesoglasja SAB-a in DeSUS-a

V preteklih dneh so odmevala javna nesoglasja koalicijskih partnerjev, zlasti SAB in DeSUS, glede dogovora o regresu upokojencev na sobotnem koalicijskem srečanju. Nesoglasja je v sredo nato presekal minister za finance Bertoncelj, ko je na vlado poslal med omenjenima strankama neusklajen predlog novele zakona o izvrševanju proračuna, ki vključuje tudi izplačevanje letnega dodatka za upokojence. Temu je namenjenih skupno 140 milijonov evrov, dodatek pa bi bil izplačan v petih razredih.

Če se partnerji ne bodo uskladili in bo vlada glasovala o obstoječem predlogu novele zakona ter ga SAB ne bo podprl, utegne to še nekoliko poslabšati odnose v koaliciji. Predlog novele zakona o izvrševanju proračuna odgovarja na dodatne obveznosti, ki jih je za leto 2019 prevzela država.

Časa je vse manj

Po burnih odzivih na prvotni predlog novele zakona o izvrševanju proračuna zaradi nameravanih posegov v družinske prejemke bo vlada danes obravnavala okrnjeno predlog, brez spornih ukrepov, je za Radio Slovenija poročala Zdenka Bakalar.

Vlada mora novelo zakona o izvrševanju proračuna sprejeti danes, da bo še dovolj časa za potrditev v parlamentu. Novela je zdaj zelo okrnjena, umaknili so zadržanje samodejnih sprostitev pri otroških dodatkih, porodniškem dopustu, dodatku za veliko družino, štipendijah, saj je temu nasprotoval SMC oziroma njihova ministrica. Prav tako bo občinam določena višja povprečnina.

Od omejevalnih ukrepov in nizke inflacije ostaja nadaljevanje neusklajevanje transferjev posameznikom. In poglavitno, neizplačevanje redne delovne uspešnosti javnim uslužbencem. Na ta račun bodo privarčevali 60 milijonov v proračunu oziroma 100 v celotnem javnem sektorju. In tudi zaradi nadaljevanja teh varčevalnih ukrepov je vlada lažje dosegla dogovor o zvišanju plač s sindikati.

G. K.