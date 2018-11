SAB za novega kohezijskega ministra predlaga Iztoka Puriča

Premier se s kandidaturo strinja

28. november 2018 ob 12:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

SAB je za novega kohezijskega ministra predlagal dolgoletnega direktorja javnega zavoda Brdo Iztoka Puriča. Premier Marjan Šarec se z njegovo kandidaturo strinja, so potrdili v njegovem kabinetu.

Prejšnji minister za kohezijo Marko Bandelli je odstopil 13. novembra, potem ko ga je k odstopu zaradi neprimerne komunikacije in domnevno slabega dela na ministrstvu pozval premier. "Njegovo zadnje dejanje, ko je v javno razkritem elektronskem pismu pridobitev javnih sredstev pogojeval z umikom županske kandidature, je nedopustno, najmanj moralno sporno in za ministra povsem neprimerno. Zanj ni opravičila," je bil v ultimatu oster premier Marjan Šarec.

Državni zbor (DZ) se je z Bandellijevim odstopom seznanil prejšnji ponedeljek, ko je začel teči desetdnevni rok, ko mora premier predlagati novega ministra ali obvestiti DZ, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali kdo drug iz vlade.

Iztok Purič, sicer doktor znanosti s področja organizacijskih ved, je 12 let vodil Javni gospodarski zavod Brdo, preden ga je vlada razrešila junija 2012 zaradi nepravilnosti pri vodenju zavoda. Pred tem je Purič, ki je že upokojen, vodil splošno-kadrovsko službo v Exotermu in Žitu. Na letošnjih lokalnih volitvah se je potegoval za kranjski županski stolček, a se mu ni uspelo prebiti v drugi krog.

Ministra čaka veliko dela

Novega ministra za kohezijo pa čaka veliko dela, saj bi že Bandelli moral v vladno proceduro vložiti informacijo o črpanju evropskih sredstev, ki naj bi vsebovala pregled stanja in ukrepe za učinkovitejše črpanje EU sredstev.

"Glede na trenutno stanje in nespodbudne informacije je nesprejemljivo, da služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dva meseca po nastopu mandata še ni izdelala celovitega pregleda stanja nad črpanjem EU sredstev in ustreznega akcijskega načrta," je o delu vladne službe pred časom dejal Šarec.

G. K.