Šamija ne bodo deportirali. Cerar obljublja razpravo na vladi.

Protest pred azilnim domom, Šamija odpeljali v DZ

14. november 2017 ob 08:03,

zadnji poseg: 14. november 2017 ob 10:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Do vrnitve Šamija ne bo prišlo, dokler se sam ne seznanim z vsemi okoliščinami, zato se postopek deportacije danes ni začel izvajati," je o primeru prebežnika Ahmada Šamija, ki bi ga naj deportirali na Hrvaško, dejal predsednik vlade.

Po besedah premierja Mira Cerarja gre pri Ahmadu Šamiju za izjemen primer človeške usode prebežnika, ki se je dobro vključil v slovensko družbo. Zato napoveduje, da bodo v tem primeru uporabili drugo zakonodajo (zakon o tujcih) in na vladi obravnavali vprašanje, ali obstaja interes Republike Slovenije za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. "Treba se je spomniti, da smo se 2015 soočili z množičnimi migracijami. Vse migrante smo obravnavali humano in omogočali dostojno obravnavo. Primer Šamija je iz tistih časov."

Zgodaj zjutraj je pred azilnim domom na Viču v Ljubljani potekal protest proti deportaciji 45-letnega sirskega prebežnika Ahmada Šamija. V bran proti deportaciji sta pred azilni dom prišla tudi poslanca SD-ja Jan Škoberne in Levice Miha Kordiš. Policisti so ju popisali, a so dovolili, da je Šami odšel z njima. Odpeljala sta ga v poslopje državnega zbora, ostal bo v Škobernetovi pisarni, kamor policija brez naloga nima vstopa.

To dejanje poslancev pa ne Cerar ne odobrava: "Pravna država ni samopostrežna trgovina. To, kar sta naredila poslanca danes dopoldne, že spada v predvolilno kampanjo in je povsem nedopustno". Z njim se strinja tudi poslanka SMC-ja Jasna Murgel. Včeraj se je pridružila izjavi poslancev koalicije in Levice, naj MNZ obravnava Šamijevo prošnjo za mednarodno zaščito, a odločitev poslanskih kolegov, da Ahmada Šamija zjutraj pripeljeta v državni zbor, označuje za vpletanje v delo druge veje oblasti. "Razumem, da sta bili to človeška reakcija in želja, da se pomaga, a vsekakor je zelo nevarno posegati v pristojnost drugega organa in vpletati v zadevo DZ," je posvarila.

Birokratski postopki tečejo že skoraj dve leti

Šami je v času begunske krize in v spremstvu policije v Slovenijo prišel februarja lani. Ustavili so ga na avstrijski meji, zato je za azil zaprosil v Sloveniji. Med čakanjem na odločitev se je naučil slovensko, se vključil v projekte in družbo. Da je dober zgled, kako naj bi potekala integracija, se strinjajo tudi politiki, saj so se pozivom, naj Šami ostane, tukaj pridružili tudi poslanci koalicije in Levice.



Slovenija je obljubila, da bo sprejela kvoto 570 ljudi. V dveh letih jih ni sprejela niti polovico. Tudi Šamijev primer so na ministrstvo za notranje zadeve zavrnili in se odločili, da ga po dublinski uredbi izročijo hrvaškim oblastem. Hrvaška je bila namreč v koridorju begunskega vala prva država, kjer so mu odvzeli prstne odtise.

Prepričanje, da se država lahko avtonomno odloči

Odločitvi je poleti pritrdilo sodišče EU-ja, a je po besedah predsednika parlamenta Milana Brgleza pustilo možnost odločanja državnim oblastem, ko je poudarilo pomen solidarnosti in odgovornosti pri vračanju beguncev v državo vstopa.

Pravnik Andraž Teršek je za Tednik poudaril: "Ti uradniki, ki se na dublinsko konvencijo sklicujejo, res verjamejo, da jo je treba na ta način razumeti. Ampak se motijo. V pravu se vedno najdejo dobri stvarni razlogi, s katerimi lahko vsaka država avtonomno odloči, ali bo zagotovila varnost na svojem ozemlju. Tega nič ne preprečuje, nič ne prepoveduje." "Država lahko to naredi od danes na jutri. Vsak pravna procedura traja toliko časa, kot si tisti, ki odločajo, zanjo vzamejo. In takšni primeri niso zapleteni. Z voljo in srčnostjo je mogoče z vso birokracijo rešiti v osmih dneh," je še prepričan.

"Jaz rad živim tukaj, v Sloveniji živi dva milijona angelov. Slovenija je zdaj v mojem srcu," pravi Ahmad Šami. Če bi ga zdaj poslali na Hrvaško, bi že tretjič moral zbrati dovolj moči in motivacije, da spet začne celotno svoje življenje znova.

To odločitev sem sprejel, ker gre za izjemen primer. Gospod Ahmed se je dobro vključil v našo družbo in ji daje svoj koristen prispevek. Zato sem predlagal začetek postopka za pridobitev statusa tujca, s katerim bo lahko še naprej prebival v Sloveniji. — dr. Miro Cerar (@MiroCerar) November 14, 2017

Jani Moderndörfer, SMC za MMC: "Današnji dogodek je bil povsem nepotreben". pic.twitter.com/Qpx7N8HzuV — Gorazd Kosmač (@kosmacg) November 14, 2017

"DZ je postal največji azilni dom v sloveniji" je dejal Branko grims v izjavi za javnost na temo deportacije Ahmada Šamija. pic.twitter.com/BQjTzH1n7k — Gorazd Kosmač (@kosmacg) November 14, 2017

A. S.