Šarec: Kadrovski razrez bodoče vlade po strankah načeloma dorečen

Levica vztraja v opoziciji, tudi na račun kadrovskih mest

20. avgust 2018 ob 07:23,

zadnji poseg: 20. avgust 2018 ob 17:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

V peterici koalicijskih strank so se načeloma dogovorili za kadrovski razrez prihodnje vlade, torej kateri stranki pripade vodenje katerega ministrstva.

Mandatar za sestavo vlade Marjan Šarec je po srečanju s predsedniki strank prihodnje vladne koalicije potrdil, da so se načeloma dogovorili za kadrovski razrez bodoče vlade. Razreza še ni razkril, saj ga morajo po strankah še formalno potrditi.

LMŠ-ju naj bi po neuradnih informacijah pripadlo ministrstvo za zdravje, ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za javno upravo in ministrstvo za finance.

SMC-ju bi pripadlo ministrstvo za zunanje zadeve, ministrstvo za okolje in prostor, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Pravosodno, šolsko in kulturno ministrstvo naj bi dobil SD.

Obrambnega in kmetijskega ministra bi po neuradnih informacijah prispeval DeSUS.

SAB pa ministra za infrastrukturo, kohezijo in Slovence v zamejstvu.

Imen ministrov partnerji uradno še niso razkrili, je pa že dalj časa jasno, da bodo v vladi predsedniki vseh petih koalicijskih strank z izjemo predsednika SD-ja Dejana Židana, ki so ga sklenili predlagati za predsednika DZ-ja. Predsednik SMC-ja Miro Cerar naj bi bil novi zunanji minister, predsednik DeSUS-a Karl Erjavec naj bi vodil ministrstvo za obrambo, na čelu infrastrukturnega ministrstva pa naj bi bila predsednica SAB-a Alenka Bratušek. Po neuradnih informacijah STA se je Šarec sestal z aktualno finančno ministrico Matejo Vraničar Erman, s katero sta govorila o vodenju finančnega ministrstva. Vraničar Ermanova, ki trenutno opravlja tekoče posle, ponudbe za zdaj ni ne sprejela ne zavrnila. Slišati pa je, da ima nekaj zadržkov glede javnofinančne vzdržnosti koalicijske pogodbe. Vojmir Urlep, ki se je največkrat omenjal kot novi finančni minister, pa bo, kot je pred dnevi napovedal Šarec, premierjeva desna roka in bo prevzel vlogo koordinatorja med posameznimi ministrstvi. Aktualna ministrica za obrambo, ki opravlja tekoče posle, Andreja Katič, naj bi zdaj prevzela krmilo ministrstva za pravosodje, nekdanji šolski minister Jernej Pikalo pa naj bi znova bedel nad izobraževalnim resorjem. Novi kulturni minister pa naj bi bil po neuradnih informacijah direktor ljubljanskega konservatorija za balet in glasbo Dejan Prešiček, poroča Slovenska tiskovna agencija.

Levica bi se odpovedala sekretarjem

Za vložitev seznama ministrskih imen ima Šarec sicer še dva tedna časa, vendar pa mora do takrat pridobiti soglasja kandidatov in po drugi strani še pred glasovanjem o kandidaturi Dejana Židana za predsednika državnega zbora zadovoljiti tudi koalicijske partnerice, je poročala novinarka Radia Slovenija Nika Benedik.

Še isti dan naj bi poslanci ustanovili tudi delovna telesa, ker so nujna za predstavitve ministrskih kandidatov. Tudi ob tem pa se odpira status Levice. Ta kljub projektnemu sodelovanju z vlado vztraja, da je opozicijska stranka – in se je za to, pravi Luka Mesec, pripravljena odreči nekaj državnim sekretarjem: "Za nas je pomembnejše ohranjanje opozicijske drže kot kadrovska participacija v vladi."

Tonin je sicer za danes sklical posvet o sestavi odborov in komisij, a naj bi se vodje poslanskih skupin sešli šele jutri, še poroča Radio Slovenija.

Al. Ma.