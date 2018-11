"Res hočemo, da sprejemljivo postane prav vse?" se sprašuje predsednik vlade Marjan Šarec. Foto: BoBo Zato je v teh časih neizprosne tekmovalnosti in pehanja za dobički naša skupna naloga, celo odgovornost, da tudi prek oglaševanja ustvarjamo tako ozračje srčnosti in strpnosti kot tudi sprejemanja ranljivih, drugačnih in drugače mislečih. Marjan Šarec, predsednik vlade Sorodne novice Bojkot poročne revije, ki ne poroča o porokah istospolnih partnerjev Podjetja, ki z oglasi financirajo medije s sovražno vsebino, v veliki meri državna Dodaj v

Šarec ne podpira oglaševanja v medijih, ki širijo sovražne vsebine

"Res hočemo, da sprejemljivo postane prav vse?"

23. november 2018 ob 20:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Drži, da sta medijska in svoboda govora temelja demokracije, a to še zdaleč ne pomeni, da sta neomejeni," se je v sporočilu za javnost glede oglaševanja delno ali večinsko državnih podjetij v medijih s sovražno vsebino jasno opredelil predsednik vlade Marjan Šarec.

Kot je zapisano na spletni strani vlade, so v kabinet predsednika vlade v zadnjem času prejeli kar precej pozivov, naj se javno opredelijo glede debate o spornosti oglaševanja (delno ali večinsko) državnih podjetij v medijih, ki širijo sovražne vsebine. Šarec v svojem odzivu najprej pojasni, da spoštuje samostojnost in neodvisnost delovanja podjetij ter da razume, da si prizadevajo za tržno uspešnost in konkurenčnost. Dodaja, da razume tudi, da so njihovi oddelki za trženje osredotočeni na učinkovitost in skušajo doseči čim širši krog ciljnih skupin.

Na mestu je razmislek o sporočilu vašega ravnanja

"Pa vendar je ob široki paleti načinov in poti oglaševanja ter zlasti ob dejstvu, da se predstavljate kot "družbeno odgovorna" podjetja, zavezana svojim "etičnim kodeksom", na mestu razmislek, kakšno je sporočilo vašega oglaševanja v medijih, ki se od nestrpnosti in sovražnega govora ne ogradijo in ju ne obsodijo, pač pa – nasprotno – celo širijo ali pri tem pomagajo," zapiše Šarec.

Šarec v nadaljevanju pritrdi, da sta medijska svoboda in svoboda govora temelja demokracije, a da to "še zdaleč ne pomeni, da sta neomejeni". Ob tem doda, da sovražne vsebine, kot sta homofobija in rasizem, zastrupljajo družbo, vnašajo razdor in spodjedajo že tako krhko strpnost. "Meja dopustnega, že zdaj pogosto zabrisana, tako še bolj bledi. Res hočemo, da sprejemljivo postane prav vse?"

Neopredeljevanje do sovražnih vsebin je napačen odnos

"Morda se do vsebin, ob katerih se pojavljajo vaši oglasi, ne želite opredeljevati. A to je napačen odnos, kajti bralci vaše ravnanje lahko razumejo tudi kot aktivno podporo zapisanemu. Še več, sovražnim vsebinam dajete legitimnost. To, verjamem, ni vaš namen. A vaše oglaševanje je moč razumeti tudi tako. Glede na vse zapisano vas na koncu še enkrat pozivam k razmisleku: ali želja po dobičku res upravičuje strpnost do nestrpnosti," glede oglaševanja o medijih s sovražno vsebino še sklene Šarec.

La. Da.