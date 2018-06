Šarec o tajnih sestankih s SDS-om: Gre za dogovorjen napad Bojana Požarja in Janeza Janše

V soočenju na TV Slovenija Požar Šarcu očital tajne sestanke s SDS

1. junij 2018 ob 13:05

Predsednik Liste Marjana Šarca (LMŠ) Marjan Šarec se je na družbenem omrežju Facebook odzval na očitke o tem, da se v tajnosti sestaja s SDS-om. Šarec meni, da gre pri tem za dogovorjen napad predsednika SDS-a Janeza Janše in Bojana Požarja, predsednika Liste novinarja Bojana Požarja, in zapisal: "Mogoče sem naiven, nisem pa pokvarjen."

Šarcu je tajne sestanke s SDS-om na včerajšnjem predvolilnem soočenju na TV Slovenija prvi očital Bojan Požar, ko je Šarcu dejal, da nenehno poudarja, da ne bo šel v koalicijo s SDS-om, obenem pa se "že ves čas z njim tajno dobivate". Požar je dejal, da so se po njegovih informacijah prvič sestali 25. novembra lani, potem pa naj bi se Šarec z Janšo sestal še večkrat. Šarec je Požarju odvrnil, da te informacije niso točne.

Ob samem zaključku soočenja, ko je Šarec ponovil stališče, da se ne vidi v koaliciji s SDS-om, pa je Janša dejal, da ne "ve, zakaj je gospoda Šarca sram priznati, da smo se pogovarjali". Šarec je nato odgovoril, da "se pogovarjati ni problem", in dodal, da je samo podal svoje mnenje, kakšno koalicijo bi sestavil.

Šarec: Janša je zlorabil zaupanje

Danes pa se je Marjan Šarec na pogovor odzval prek družbenega omrežja Facebook, kjer Janši in Požarju očita, da sta izvedla dogovorjen napad nanj. Ta napad dojema kot logično reakcijo na njegova ostra stališča do financiranja stranke SDS iz tujine. "Ko sem se odločil za vstop v državno politiko, sem opravil veliko pogovorov z različnimi slovenskimi politiki, predsedniki strank, kandidati za poslance in mnogimi drugimi ljudmi. Sem človek, ki posluša in dá priložnost. O tem nisem in ne bom javno govoril ali tega celo prikrito prodajal novinarjem," je zapisal Šarec.

Ob tem je dodal, da je Janez Janša, s katerim se je, tako Šarec, enkrat pogovarjal lani v predsedniški kampanji in enkrat letos, zlorabil to zaupanje. "Ugotavljam, da sem se pravilno odločil, da LMŠ pod mojim vodstvom ne bo nikoli sodelovala v koaliciji s stranko SDS, ki s svojim medijskim imperijem širi laži in lažne novice o meni in naših članih. Spomnimo se samo nekaterih člankov na Nova24 in portalu Požareport. Mogoče sem naiven, nisem pa pokvarjen. Smešno je, da mi laž očita nekdo, čigar portal temelji na laži oziroma polresnicah. Ključno spoznanje pa je, da Janez Janša živi v preteklosti, nas pa zanima prihodnost in priložnost za naše otroke," je še zapisal Šarec.

