Šarec opravil prve pogovore, srečal se je z Alenko Bratušek, pred vrati srečanje s SMC-jem

Povolilno dogajanje

6. junij 2018 ob 15:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V politiki je po dvodnevnem vsaj navideznem povolilnem zatišju pričakovati živahnejše dogajanje. Potem ko sta izide volitev že preučili stranki SDS in Nova Slovenija, pa tudi poslanke in poslanci Liste Marjana Šarca, se bodo sešli še poslanci Socialnih demokratov.

Ključno vprašanje, ki je še vedno v zraku, pa je, kdo bo sestavil novo vlado – prvouvrščeni Janez Janša ali drugouvrščeni Marjan Šarec.

Mandat za sestavo vlade bo predsednik republike Borut Pahor pričakovano podelil zmagovalcu volitev Janezu Janši. Kolikšne so možnosti, da bo Janša sestavil vlado, potem ko so mu sodelovanje odrekli predsedniki sredinskih in levih strank, se bosta Pahor in Janša pogovarjala jutri. Janša poudarja, da bo naredil vse, da bi sestavil stabilno vlado in da bo na pogovore povabili tudi tiste stranke, ki so zavrnile sodelovanje z njim.

Srečanje LMŠ-ja in SMC-ja v kratkem

V LMŠ-ju vabila še niso dobili, pravi Marjan Šarec, ki ni spremenil stališča do sodelovanja z Janšo. "Če ga bomo dobili, se bomo seveda odzvali in povedali tisto, kar mislimo," je povedal predsednik Liste Marjana Šarca.

Je pa Marjan Šarec že opravil prve pogovore z nekaterimi predsedniki strank. "Srečali smo se z Alenko Bratušek, s SMC-jem se bomo pa v kratkem," je pojasnil Šarec.

Židan meni, da bi morali na sestanek s Pahorjem priti z obrisom koalicije

Ali so kakršno koli povabilo na pogovore z Janšo ali Šarcem dobili v SD-ju, bo znano popoldne. Na prvem srečanju se namreč dobijo novoizvoljeni poslanci, ki utegnejo dati na mizo tudi pričakovanja glede koalicijskih pogajanj.

Predsedniku SD-ja Dejanu Židanu se zdi nujno, da bi moral Šarec že na julijska posvetovanja k Pahorju priti z obrisom koalicije, Šarec pa odločitev prepušča potencialnim partnerjem. "Če je volja, da se vlada sestavi, potem jo bomo sestavili, če pa ne bom imel zagotovil, da ta volja obstaja, potem ne bom prevzel te naloge," je še dodal Šarec.

Znani izidi glasovanja po pošti Glas po pošti je iz Slovenije oddalo 1.553 volivcev, njihove glasove so že prišteli k izidom nedeljskih volitev. Glasovi, prejeti po pošti, niso prinesli sprememb glede razdelitve poslanskih mandatov, prav tako pa niso vplivali na uvrstitev posameznih kandidatov v DZ. Tudi volivci po pošti so največjo podporo namenili SDS-u (320), sledijo SD z 211 glasovi, DeSUS (209), LMŠ (201), SMC (140) in NSi (109). Levico je obkrožilo 68 volivcev, Stranko Alenke Bratušek 64, SLS 42, SNS pa 20 volivcev. Sledijo Lista novinarja Bojana Požarja (17), Združena levica (15), Solidarnost in Združena levica (po 14 glasov), Andrej Čuš in Zeleni Slovenije (13), Za zdravo družbo (12) ter Dobra država (11 glasov). Manj kot deset glasov so volivci po pošti namenili strankam Gospodarsko aktivna stranka, Zedinjena Slovenija, GibanjeSkupajNaprej, Piratska stranka Slovenije, ReSET, Socialistična partija Slovenije in Stranka slovenskega naroda, stranka Naprej Slovenija je ostala brez glasu. Po pošti so lahko glasovali volivci v domovih za upokojence, bolnišnicah in zaporih.

.

Kot smo izvedeli, bo Šarec v kratkem prevzel pobudo in vsem potencialnim partnerjem poslal vabilo k pogovorom, da bi preveril iskrenost njihovih namer o oblikovanju levosredinske koalicije.

Nataša Mulec, Radio Slovenija; Sa. J.