Šarec po srečanju s Cerarjem: Obstaja volja, da v koalicijo s SDS-jem ne gremo

Sestavljanje nove koalicije

7. junij 2018 ob 15:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec je po pogovorih z Alenko Bratušek (SAB) in Mirom Cerarjem (SMC) ocenil, da obstaja volja, da v koalicijo s SDS-om ne gredo.

Predsednik Liste Marjana Šarca (LMŠ) Marjan Šarec je novinarjem povedal, da bo pismo o nameri o sodelovanju naslovil na vse stranke razen na SDS. "V tem pismu bomo napisali točke, ki nas družijo, ki jih želimo rešiti, kjer želimo Sloveniji dobro," je dejal. Podrobnosti ni razkril, saj je ocenil, da je prav, da to pismo najprej preberejo predsedniki strank. Z vsemi se bodo srečali in pogovorili ter videli, ali obstaja volja, da bi morda še pred formalnimi pogovori pri predsedniku republike Borutu Pahorju dorekli vsaj neki obris morebitne koalicije.

Povedal je, da si želijo razvojno naravnane vlade. "Želimo si gledati naprej, ne želimo si pogrevati preteklosti. Tega se držimo, in če bodo tudi druge stranke, ki so se tako prej izrekle, za to, potem je edina pot taka koalicija," je dodal. Glede na besede prvaka SDS-a Janeza Janše, da si bo SDS prizadeval za koalicijo za Slovenijo in ne proti posameznim predsednikom strank, je Šarec izjavil, da je tak tudi njihov namen, če bodo imeli možnost, in da ne sestavljajo vlade proti Janši. Dobil se bo "z vsemi predsedniki, ki imajo dobro voljo in željo v Sloveniji delati dobro".

Sestanek s Cerarjem

Šarec se je z odhajajočim premierjem Mirom Cerarjem srečal na Brdu pri Kranju. Kot je dejal, sta imela zelo konstruktiven pogovor. "Ugotovila sva, da volja je, da v koalicijo s SDS-om ne gremo," je pojasnil in dodal, da so enakega mnenja tudi v Stranki Alenke Bratušek (SAB), s katero se je sešel v sredo.

Na vprašanje o možnosti, da bi šli v vladno koalicijo s SDS-om, pri čemer vlade ne bi vodil Janša, pa je odgovoril: "Mislim, da bi jo vodil v vsakem primeru, pač na tak ali drugačen način."

Na vprašanje o razlogu, zakaj se je najprej dobil ravno s SAB-om, je odgovoril, da je nekje treba začeti. "Mislim, da smo si te tri stranke nekako programsko blizu in zato smo tako začeli," je dejal.

Glede namigov, da bi se LMŠ in SAB združili v eno stranko, pa je odvrnil, da o tem še niso govorili "in to tudi ni predmet teh pogovorov".

Odziv na predsednika države

Glede na Pahorjeve navedbe, da bi bilo laže, če bi vlado sestavil Janša, je Šarec odgovoril, da predsednik republike lahko tako misli. "Če smo mi pred volitvami rekli, da v tako vlado ne gremo, mislim, da ne bi bilo pošteno, da zdaj spreminjamo svoje stališče," je ponovil in na Pahorjeve besede odvrnil tudi, da ne vemo, kaj bi bilo bolje. Spomnil je, da je Janševa vlada razpadla zaradi protikorupcijskega poročila, vlada Bratuškove pa, ker je vodilna stranka rušila samo sebe. Pahorjevo izjavo je tako označil za izjavo, "ki ni v sedanjem kontekstu".

Glede špekulacij, da si SAB želi ministrstvo za zdravje, SMC pa zunanje ministrstvo, je odvrnil, da taki pogovori pridejo na koncu. "Najprej moramo sploh ugotoviti, ali si želimo sploh ugrizniti v to jabolko, potem pa dalje," je pojasnil.

Glede Pahorjevega stališča, da bo težko imeti koalicijo s petimi, šestimi strankami, je dejal, da je imel Pahor koalicijo s štirimi strankami, pa mu je začela razpadati že na začetku, in da je tudi sedanja vlada imela samo tri partnerje, pa ni bila tako zelo homogena. "Tako da mislim, da število partnerjev ne vpliva toliko, kot vplivajo drugi dejavniki," je dejal.

Cerar: Srečanje konstruktivno

Cerar je srečanje s Šarcem ocenil kot konstruktivno. V pogovoru se je po njegovih besedah vnovič potrdilo, da so stališča glede morebitnih povezovanj po volitvah v obeh strankah ostala enaka tistim, ki so bila predstavljena v predvolilni kampanji. Srečanje je potrdilo željo obeh strank, tako SMC-ja kot LMŠ-ja, da Slovenija dobi vlado, ki bo razvojna in bo nadaljevala procese, ki so v zadnjih letih privedli do pozitivnih sprememb in rasti na področjih, ki so za Slovenijo najpomembnejša, piše v sporočilu za javnost SMC-ja.

Osebno si želi, da bi pogovori, ki potekajo te dni in so, kot poudarja, neformalni in nezavezujoči, "vodili k dogovorom, ki bodo dobri za Slovenijo in bodo temeljili na zavezanosti pravni državi, človekovim pravicam in izboljšanju blaginje".

Vsebina Šarčevega pisma strankam - 14 splošnih ciljev

Povabilo k sooblikovanju predloga o sodelovanju, ki ga je prvak Marjan Šarec naslovil na novoizvoljene stranke, z izjemo SDS, vsebuje izhodišča z nekaj ključnimi točkami, pri katerih bi se lahko poenotile v "koaliciji za prihodnost". Kot je razvidno iz pisma, ki ga je pridobila Slovenska tiskovna agencija, je Šarec strankam priložil izhodišča za dogovor o sodelovanju, v njih pa predlaga, da bi se zavzeli za 14 zelo splošno oblikovanih ciljev, med katerimi so skupno dobro in medgeneracijsko sožitje, močno, odprto in inovativno gospodarstvo kot temelj socialne države, digitalizacija, stabilne javne finance in znižan javni dolg, proevropska zunanja politika ter ustrezno financirana varnost. Prav tako bi se zavzeli za javno upravo, ki služi potrebam ljudi, za dejansko vladavino prava, za ustrezno financirano javno zdravstvo s krajšimi čakalnimi dobami ter javno šolstvo, usmerjeno v izzive informacijske družbe. Uskladili bi se še o pomenu raziskav in razvoja, naravnih bogastev, skrbi za prihodnosti mladih in upokojencev ter o zavedanju potrebe po boljšem upravljanju države z reformo političnega in volilnega sistema. Stranke, ki bi vstopile v koalicijo, bi se zavezale tudi, da bo ta usmerjena v odpravljanje slabih praks v politiki. "Raziskala in razčistila bo odprte dileme financiranja političnih strank bodisi iz tujine bodisi iz gospodarskih družb, povezanih s tujino. Odločno zavračamo politično kulturo, ki temelji na ustrahovanju, širjenju polresnic in lažnih novic. Politična kultura prihodnosti je kultura strpnega pogovarjanja in dogovarjanja ter iskanja najširših mogočih skupnih imenovalcev. Politika, ki je v službi ljudi in za ljudi," je še zapisano v izhodiščih dogovora, ki pa bi ga lahko, kot je razumeti, stranke podpisnice še spremenile. Iz pisma o nameri sicer izhaja tudi zavedanje o programskih razlikah med strankami, a naj bi vrednote, ki jih povezujejo, premagale razlike v programskih podrobnostih. "Temeljna vrednota, skupna nam vsem, normalna, razvojna in uspešna Slovenija v informacijski dobi, znatno presega manjše programske razlike," je še zapisano v Šarčevem predlogu.

Al. Ma.