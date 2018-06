Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Koalicijo s stranko SDS brez Janše je Šarec označil za "idejo iz domače kuhinje". Foto: BoBo Za stranko, ki ni bila še nikoli v parlamentu, je to velik uspeh. Če se bodo vsi držali povedanega pred volitvami, pričakujem, da bomo sestavljali vlado. Šarec o uspehu na volitvah in sestavljanju vlade Marjan Šarec z Janšo v vlado ne gre, mu je pa čestital za zmago in zaželel srečo pri sestavljanju vlade. Foto: BoBo Kaže, da bomo imeli 13 poslancev, takšna je tudi moja hišna številka, sestavljali pa bomo 13. vlado. Šarec o "nesrečni" številki 13 LMŠ bo vztrajal pri reformah. Nimajo se za odrešenike, vedo pa, kaj Slovenija potrebuje, je dejal Šarec. Foto: BoBo Sorodne novice Zaradi volilnih izidov Zidanšek odstopil, odstop ponuja tudi Tonin Volilni dan na MMC-ju iz minute v minuto Dodaj v

Šarec pričakuje mandat za sestavo vlade, z Janšo v vlado ne gre

Glede na napovedi strank SDS vlade ne more sestaviti

3. junij 2018 ob 23:47,

zadnji poseg: 4. junij 2018 ob 00:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Marjan Šarec je ponovil predvolilno napoved, da z Janezom Janšo in SDS-om v vlado ne gre. Z vsemi preostalimi pa se bodo pogovarjali, tudi z NSi-jem, saj gre za zmerno desnico, je dejal.

Lista Marjana Šarca (LMŠ), ki je glede na delni izid volitev drugouvrščena, je z dosežkom zadovoljna, predsednik stranke Marjan Šarec pa je prvaku SDS-a Janezu Janši že zaželel srečo pri sestavljanju koalicije. Janši je sicer čestital za zmago, ob tem pa povedal, da "ne bodo klicali prvi, bodo pa počakali klic". Šarec je sicer že pred volitvami dejal, da LMŠ ne bo šel v vlado s stranko SDS, kar je pred novinarji znova odločno ponovil. Če bi spremenili predvolilne napovedi, bi izpadli kot neverodostojna stranka, je še opozoril.

"Za stranko, ki ni bila še nikoli v parlamentu, je to velik uspeh. Če se bodo vsi držali povedanega pred volitvami, pričakujem, da bomo sestavljali vlado," je Šarec komentiral izid in hkrati napovedal možnost, da bo postal novi slovenski premier. "V vlado z Janšo ne gremo. Če ne bo mogel sestaviti vlade, je prav, da priložnost dobi drugi," je bil jasen.

Kaj pa koalicija s stranko SDS brez Janeza Janše? "To so neke ideje iz domače kuhinje. Mi se tega ne gremo," je odgovoril.

Ob spremljanju izidov vzporednih volitev in razglasitvi zmagovalca, stranke SDS, je sicer v štabu LMŠ-ja zavladal molk, ki mu je sledil bučen aplavz in zadovoljstvo z drugim mestom in 13 poslanci. V štabu LMŠ-ja so izid volitev tako sprejeli kot uspeh. "Kaže, da bomo imeli 13 poslancev, takšna je tudi moja hišna številka, sestavljali pa bomo 13. vlado," je glede "nesrečne" številke 13 pred novinarji veselo izjavil Šarec.









Sestavljanje vlade in reforme

"Težko bo. Pogovarjali se bomo z vsemi, ki ne nameravajo v koalicijo s stranko SDS. Vztrajali bomo pri tem, da se začnejo reforme," je napovedal in dodal, da bo gneča v DZ-ju velika, a če se bodo stranke obnašale državotvorno, bo mogoče koalicijo postaviti na noge. "Nimamo se za odrešenike, a vemo, kaj Slovenija potrebuje," je sklenil. Na vprašanje, ali bi LMŠ v svoji koaliciji raje videl NSi ali Levico, brez ene od teh strank namreč koalicije ne bi mogel sestaviti, Šarec še ni hotel odgovoriti. O gotovih težavah njegove potencialne koalicije, ki bi imela najmanj pet strank, pa je dejal: "Politika je umetnost možnega."

Glede nizke volilne udeležbe je predsednik LMŠ-ja in kamniški župan dejal, da se je zadnje čase že večkrat ponovila in da ga prav nič ne preseneča. "To je posledica tega, da politika ničesar ne naredi, da je polno politične nekulture, sovražnega govora, žaljivih tvitov, vse to prispeva, da ljudje rečejo – vsi so isti – in ostanejo doma," je naštel.

Šarec se je zahvalil vsem volivcem, ki so jim namenili svoj glas, pa tudi vsem preostalim, ki so prišli na volitve, saj je visoka volilna udeležba ključ demokracije.

Tudi podpredsednik LMŠ-ja Igor Žavbi je predtem izrazil zadovoljstvo. Drugo mesto je uspeh, je prepričan in dodal, da so ankete tokrat "očitno bolj zadele". Zahvalil se je tudi vsem volivcem, še posebej pa tistim, ki so podprli LMŠ. "Med kampanjo smo se borili pošteno, sicer so nam veliko polen zmetali pod noge, a nič za to, vrgli jih bomo v peč in se pogreli," je vidno zadovoljen z izidom o volilni kampanji izjavil podpredsednik LMŠ-ja Žavbi.

