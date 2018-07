Šarec še nima koalicije, vendar zadovoljen po sobotnih pogajanih

Koalicijska pogajanja

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec je po več kot enajstih urah koalicijskih pogajanj dejal, da je zadovoljen z izplenom, saj je vsebina koalicijske pogodbe v večji meri usklajena.

Po sestanku s predsedniki SD-ja, SMC-ja, NSi-ja, DeSUS-a in SAB-a je Šarec dejal, da ima občutek, da bi se NSi lahko odločil za interni referendum o vstopu v koalicijo.

"Z izplenom smo lahko kar zadovoljni. Bilo je zelo naporno, vsak je imel kje kakšne zadržke. Šli smo čez celotno besedilo pogodbe, v ponedeljek pa bodo delovne skupine na določenih področjih opravile še dodatno delo," je Šarec v izjavi novinarjem strnil vtise po sestanku.

Razkril je, da so bolj ali manj zaprli nekatera področja, ki so bila za stranke sicer prioritetna, torej zdravstvo, davki, pokojnine in šolstvo. Še ne povsem dorečena pa ostajajo nekatera obrambno-varnostna ter vprašanja s področja okolja in prostora. Zato se bodo v ponedeljek znova sešle strokovne delovne skupine, ki bodo poskušale uskladiti danes še odprte zadeve.

Odprli so tudi razpravo o kadrovski sliki morebitne bodoče vlade, a niso dorekli še niti razreza ministrskih mest po strankah niti niso omenjali imen ministrskih kandidatov, je zatrdil Šarec. Kot je dejal, si bodo naslednji teden za ta vprašanja še vzeli čas za razmislek.

Šarcu se sicer, kot je bilo razbrati, pretirano ne mudi, saj je dejal, da bo prihodnji teden čas, ko bo na potezi relativni zmagovalec minulih volitev, torej prvak SDS Janez Janša, od katerega predsednik republike do četrtka pričakuje odgovor o tem, ali bo sprejel mandatarsko kandidaturo. "Prav je, da mu ta čas pustimo, da poskusi pridobiti partnerje," je dejal.

Če bo Janša neuspešen, pa se bodo odločali, kako naprej. Ob tem je Šarec dodal, da "morajo počakati do 23. julija", ko se izteče prvi krog iskanja mandatarja, kot ga predpisuje ustava, torej krog, v katerem je edini predvideni predlagatelj mandatarja predsednik republike.

Na vprašanje, ali bo sam kot mandatarski kandidat poskušal vstopiti že v prvi krog, je Šarec namreč odgovoril: "Mislim, da ne, vsaj ne za vsako ceno, ker nikakor ne moremo biti že do 23. čisto usklajeni." Pojasnil je, da morajo stranke opraviti še glasovanja in postopke na svojih organih. "Mandata pa ne bom sprejel, če ne bom imel podpisov poslancev za kandidaturo za mandatarja in podpisane koalicijske pogodbe ter dogovorjenega kadrovskega razreza," je dodal.

Podpise poslancev bo zahteval tudi, če bi ga za kandidata za predsednika vlade v drugem krogu predlagal predsednik republike.

Prva bo o tem, ali je koalicijska pogodba dovolj dobro zastavljena, da gredo v preverjanje podpore članstva o sodelovanju s Šarcem, razpravljala NSi v ponedeljek. Šarec je ob tem dejal, da je to, kaj bodo naredili, stvar izvršilnega odbora NSi, sam pa ima občutek, da bi se za interni referendum lahko odločili.

Na koalicijske pogovore za ponedeljek in torek je stranke povabil tudi predsednik SDS-a Janez Janša, a so se mu vsi, razen SNS-a in NSi-a zahvalili. Predsednik republike Borut Pahor Janšev odgovor na vprašanje, ali bo sprejel mandatarsko kandidaturo, pričakuje do četrtka.