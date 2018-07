Šarec upa na napredek v pogajanjih, saj gre naslednji teden na dopust

Koalicijska pogajanja

14. julij 2018 ob 10:54,

zadnji poseg: 14. julij 2018 ob 12:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predstavniki strank, ki se pogovarjajo o koaliciji pod okriljem predsednika LMŠ-ja Marjana Šarca, bodo pregledali besedilo koalicijske pogodbe, Šarec pa upa tudi na kadrovski razrez.

Besedilo osnutka pogodbe so v preteklih dneh delovne skupine dopolnile s pripombami posameznih strank, tudi NSi, ki bo svoj izkupiček pogajanj ocenil že v ponedeljek. Pričakovati je tudi razpravo o kadrovskem razrezu. Predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec si želi, da bi predstavniki strank v današnjem pogovoru prišli čim dlje, saj v prihodnjem tednu načrtuje dopust.

Tudi predsednik SD-ja Dejan Židan je ob prihodu na pogovore vnovič izrazil upanje, da bodo na pogajanjih prišli tako daleč, da bodo predstavniki stranke lahko koalicijsko pogodbo predstavili tudi svojim organom. "Sem optimist, ker je bil v tednu dni storjen velik korak naprej," je dejal v izjavi novinarjem.

Glede kadrovske popolnitve nastajajoče vladne ekipe je Židan dejal, da je SD "ponujeno toliko ministrstev, kolikor ji jih glede na rezultate volitev pripada", a dodal, da kadrovski razrez zanje ni tako pomemben in da oblikovanje koalicije "v tem pogledu zaradi SD-ja ne bo ogroženo".

Da je na dnevnem redu sestanka tudi razprava o kadrih, je novinarjem pred sestankom potrdil tudi prvak DeSUS-a Karl Erjavec. Ob tem pa je izpostavil pomen uskladitve koalicijske pogodbe: "Pomembno je, da bo osnutek koalicijske pogodbe sprejemljiv za vse stranke, sodelujoče v pogovoru," je navedel.

Sestanka se sicer udeležujejo tudi vsi predsedniki strank LMŠ, SD, SMC, NSi, DeSUS, kljub dopustu pa tudi predsednica SAB-a Alenka Bratušek. V SAB-u so sicer že večkrat povedali, da podpirajo prizadevanja za oblikovanje koalicije pod okriljem LMŠ-ja, prav tako njihovi predstavniki sodelujejo na vseh programskih usklajevanjih delovnih skupin. Te so se o vsebini koalicijske pogodbe usklajevale v preteklih dneh, in sicer po posameznih področjih.

Manj zadovoljni so bili v NSi-ju, ki je pomemben za oblikovanje vlade, ki se trenutno nakazuje. Izvršilni odbor stranke je namreč v torek sklenil, da s trenutno vsebino koalicijske pogodbe niso zadovoljni in da bodo do ponedeljka na pogajanjih poskušali doseči več. V ponedeljek bo doseženo znova pretresel izvršilni odbor NSi-ja in se, če z izkupičkom ne bodo zadovoljni, "zahvalil za sodelovanje".

