Šarec v petek k Pahorju s sporočilom, da še nima 46 glasov

Sestavljanje koalicije 2018

5. julij 2018 ob 15:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsedniki strank LMŠ, SD, SMC, NSi, SAB in DeSUS so na pogajanjih o novi vladi pregledali predloge SMC-ja. "Izplen pa je kar dober", je ob koncu povedal predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec.

Po Šarčevih besedah na pogajanjih ni bilo nekih točk, kjer "bi se izrazito nestrinjali". Med drugim je bilo govora tudi o pokojninah, "kjer smo se dogovorili že veliko, nekaj pa ostaja še odprtega".

Pogovore bodo nadaljevali v petek dopoldne, ko bosta svoje predloge podali še SAB in DeSUS. Šarec računa, da bodo v petek tudi končali vsebinske pogovore in ob koncu tedna še kaj popravili, nato pa naj bi prešli na kadrovska vprašanja predvidoma prihodnji teden.

Šarec: Nimamo 46 glasov

Na petkovem pogovoru pri predsedniku države Borutu Pahorju bo po Šarčevih besedah vodja poslanske skupine LMŠ-ja Brane Golubović povedal, da Šarec še nima potrebnih 46 glasov za izvolitev za mandatarja. Na vprašanje, kaj bo sledilo, je Šarec odgovoril: "Nato sledi logično dejanje, vsaj če se bo predsednik republike držal tistega, kar je rekel, to je, da bo mandat za sestavo nove vlade podelil predsedniku SDS-a Janezu Janši." V tem primeru bodo po Šarčevih besedah v LMŠ-ju počakali, če bo Janši uspelo sestaviti vlado, a pogajanj med šestimi strankami, kolikor je bilo razumeti, ne bodo prekinili.

Glede možnosti, da relativni zmagovalec volitev, predsednik SDS-a Janša mandata ne bo sprejel in ga bo Pahor ponudil Šarcu, je ta dejal, da se bodo o tem pogovarjali takrat, ko se bo to zgodilo.

NSi in Levica

Na vprašanje, kako v pogajanjih deluje NSi, je Šarec odgovoril, da se zaenkrat pogovarjajo in da je zaenkrat nakazano, "da obstaja možnost". "In dokler je tako, bomo delali v tej smeri. Če se pa kje kaj zalomi in bo kdo spremenil svojo odločitev, se bomo s tem ukvarjali takrat," je odvrnil glede možnosti, da NSi ne podpiše koalicijske pogodbe in LMŠ nato začne pogajanja z Levico.Na vprašanje, ali je kakšna točka, na kateri bi rekel, da ne more več, pa je odgovoril, da je še zelo mlad in da bo že še malo zdržal.

V dozdajšnjih pogajanjih sicer niso povsem zaprli še nobenega projekta, bo pa treba največje napore po njegovi oceni vložiti v dogovor glede zdravstva, varnosti in gospodarstva. Na vprašanje, ali bo najtrši oreh kadrovsko vprašanje, pa je odvrnil, da bo to "odvisno od apetitov". Sam je sicer upal, da se bodo o kadrovskih vprašanjih pogovarjali že skupaj z vsebinskimi.

Glede nadaljevanja gradnje drugega tira, pri kateri vztraja SMC, je Šarec povedal, da se strinjajo, da je drugi tir treba zgraditi in da so na pogajanjih poslušali njihove argumente. "Zdaj je pa na vsaki stranki, da te argumente preuči in to bo zelo hitro," je dodal.

Komentiral je tudi današnjo odločitev vlade, da bo pred odločitvijo o prodaji NLB-ja za mnenje povprašala še poslance. Kot je dejal, je bilo to dogovorjeno že na vrhu predsednikov strank pri premierju, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerarju.

Po poročanju Radia Slovenija je neuradno mogoče slišati nekaj pikantnosti o pogajanjih: da so Šarčevi prepočasni, da ima Šarec največ težav s SMC-jem, s Šarčevimi pogajanji pa Nova Slovenija, ker naj bi polovica njenega članstva vstopu v takšno koalicijo nasprotovala in zahtevala vstop v koalicijo, ki bi jo oblikoval Janša.