Šarec: Vlada ni stabilna zaradi števila strank, temveč zaradi ljudi na funkcijah

Bo Marjan Šarec potrjen za novega predsednika vlade?

17. avgust 2018 ob 07:41,

zadnji poseg: 17. avgust 2018 ob 11:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Poslanci na izredni seji odločajo, ali bo Marjan Šarec postal deveti predsednik vlade. Zagotovljenih naj bi imel 52 glasov, a ker je glasovanje tajno, njegova koalicija pa manjšinska, bo dokončna odločitev jasna popoldne.

Predlog Šarčeve kandidature za predsednika vlade so vložili poslanci petih strank - LMŠ, SD, SMC, DeSUS in SAB, ki se dogovarjajo o oblikovanju prihodnje vlade. Podporo pa so Šarcu napovedali tudi v Levici, ki bo z morebitno manjšinsko vlado sodelovala projektno.

"Imam pogum in vztrajnost"

Šarec je ob predstavitvi svoje kandidature poudaril, da se zaveda vseh svojih pomanjkljivosti in napak, a da ima pogum in vztrajnost. "Vlada ne more biti stabilna ali ne zaradi števila strank, ki jo tvorijo, temveč zaradi dela ljudi na funkcijah." Najtežje delo bo novo koalicijo čakalo na področju zdravstva, okrepiti bo treba informacijsko tehnologijo in zaposlene v zdravstvu razbremeniti administrativnega dela. "Predvsem je pomembno upravljanje. Noben denar ne more pomagati, če vodenje ustanov ni optimalno." Obljubil je, da bo porabil vso svojo energijo za delo v korist bolnikov.

Drugi veliki izziv je zagotavljanje nacionalne varnosti. "Obrabno-varnostni sistem je ključnega pomena za obstoj države." Pravi, da sta tako vojska kot policija pomembni za državo, zaposleni pa niso dovolj plačani za svoje delo, zato bodo urejali vprašanje kadrov in opremljenosti. Enako je s silami za zaščito in reševanje. Dotaknil se je gospodarstva - ne samo velikih družb, temveč tudi malega gospodarstva. Prepričan je, da bodo uspeli kaj spremeniti za boljše uspevanje teh družb. Z roko v roki morata delati tako javni kot gospodarski sektor, je prepričan. Ker se naša družba stara in je vse več upokojencev, bo nujno zagotoviti vzdržnost pokojninskega sistema.

Nujno se mu zdi vlagati v vzgojo in izobraževanje ter v kulturo. "Opustiti moramo ozko gledanje na opravljanje države, nujno je delovati celostno in se zavedati pomena vsakega posameznika," je dodal.



Ministrska ekipa v 15 dneh

Posebnost slovenske ureditve je dvakratno glasovanje o vladi v državnem zboru. Če bo Šarec izvoljen, bo moral listo ministrskih kandidatov v DZ vložiti v 15 dneh. Koalicija se že usklajuje o kadrovskih rešitvah, kandidati bodo morali biti najprej zaslišani in potrjeni pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. DZ bo prihodnji teden ustanovil delovna telesa, ki bodo zaslišala ministrske kandidate. Če bo šlo brez zapletov, naj bi vlado dobili čez slab mesec.

Za razpravo imajo poslanci danes predvidene štiri ure in pol. Sejo bi nadaljevali v četrtek, ko bi odločali o dveh podpredsednicah državnega zbora - kandidatki sta Tina Heferle iz LMŠ-ja in Monika Gregorčič iz SMC-ja. Šest strank je v četrtek vložilo predlog za širitev dnevnega reda seje z glasovanjem o razrešitvi Mateja Tonina z mesta predsednika DZ, a je Tonin sporočil, da bo odstopil, ko bosta izvoljeni podpredsednici DZ-ja.

Prenos seje v živo:

A. S.