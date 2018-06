Šarec: Za predsednika DZ-ja v igri več imen. Podpisi podpore za Tonina?

V Kamniku sestanek petih levosredinskih strank

21. junij 2018 ob 14:00,

zadnji poseg: 21. junij 2018 ob 23:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec je po sestanku petih strank dejal, da se jim še ni uspelo dokončno uskladiti glede imena, ki bi ga skupaj podprli za predsednika DZ-ja. V igri je še vedno več imen.

Po skupnem sestanku SMC-ja, LMŠ-ja in SAB-a sta se tako levosredinskemu omizju zdaj pridružila še DeSUS in SD. "Nikoli ne govorim o levosredinski koaliciji, pač pa o sredinski," je predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec po sestanku popravil novinarsko formulacijo, da sestavljajo levosredinsko vlado.

Prvo dejanje morebitnih partnerjev bo petkova ustanovna seja državnega zbora. V LMŠ-ju nimajo težav z imeni, za predsednika DZ-ja je sprejemljiv tudi zdajšnji premier, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar, v igri pa je tudi več drugih kandidatk in kandidatov, če se jim bo le uspelo uskladiti med potencialnimi partnerji, je povedal Šarec in dodal, da obstaja tudi možnost, da bodo predlagali svojega kandidata. Dokler dogovora ne bo, v LMŠ-ju podpirajo imenovanje začasnega predsednika DZ-ja, ki bi po Šarčevih besedah lahko bil kar dozdajšnji predsednik DZ-ja Milan Brglez.

Dan pred ustanovno sejo novega državnega zbora tako še vedno ni jasno, ali bo kdor koli sploh kogar koli predlagal za novega predsednika državnega zbora (DZ). V SDS-u molčijo.

Cerar ni več realni kandidat?

So pa nekateri poslanci spregovorili za oddajo 24ur zvečer. Jernej Pavlič iz stranke SAB je povedal, da so se sogovorniki na sestanku v Kamniku strinjali, da v petek izvolijo začasnega predsednika DZ-ja. "Vsi smo stopili korak nazaj," je dodal. Tudi Igor Zorčič iz SMC-ja je zatrdil, da ne želijo z imenovanjem predsednika DZ "zafiksirati" okvira prihodnje koalicije. Izvršni odbor njegove stranke je sklenil, da ponudi Cerarja za kandidata na čelo DZ-ja, a le kot skupnega kandidata strank, ki bi tvorile prihodnjo koalicijo. Ne bodo pa ga sami predlagali kot svojega kandidata. Kot kaže, za Cerarjevo kandidaturo ne bo podpisov strank, zato "ga ne štejem več kot realnega kandidata za predsednika DZ-ja", je še dodal Zorčič.

Aktualni predsednik DZ-ja Milan Brglez je medtem za STA dejal, da bi po njegovem mnenju morali na petkovi ustanovni seji novega sklica DZ-ja izvoliti začasnega predsednika, ki bi DZ vodil do konca koalicijskih pogajanj. To vlogo je pripravljen prevzeti tudi sam.

Tonin kot kompromis?

Na drugi strani je Jernej Vrtovec iz NSi-ja dejal, da ima Matej Tonin že skorajda 40 podpisov podpore. "Če bi ga podprli, bi pomenilo, da je politika naredila korak naprej k preseganju delitev in k sprejemanju kompromisov," je dejal. Na vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi Šarec presenetil in predlagal Tonina, je Matjaž Han iz SD-ja, dejal, da "Tonin ima podporo". A je ob tem poudaril, da je vse odvisno od tega, kdo bo prvopodpisani pod njegovo kandidaturo. Le dva bosta namreč lahko vodila prihodnjo koalicijo. "Če bo to Janez Janša, nas ne bo zraven, če je to Šarec, pa smo," je bil jasen Han.

Na volitvah je omenjenih pet strank zbralo 43 glasov, kar ni dovolj za večino niti skupaj s poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti, zato bosta jeziček na tehtnici predstavljala ali NSi ali Levica, a nobena izmed teh strank na sestanek v Kamniku ni bila povabljena.

"Ni stoodstotnih zagotovil"

To je bil sicer šele prvi skupni sestanek petih predsednikov strank, pogovore pa bodo po Šarčevih besedah nadaljevali jutri zjutraj pred ustanovno sejo. "Nisem ne pesimist ne optimist, v življenju ostajam realist. Počakajmo jutrišnji dan, ker je jutro pametnejše od večera," je sklenil Šarec. Že iz pogovorov pred volitvami je jasno, da nobena izmed strank ne bo podprla SDS-a, a v "politiki nikoli ni stoodstotnih zagotovil", je odvrnil.



Predsednik SD-ja Dejan Židan pred kamniškim sestankom tako kot do zdaj dogajanja ni komentiral. "Mi o sestankih in dogovarjanjih ne govorimo, govorili bomo takrat, ko se bomo kaj dogovorili," je izjavil. "Mislim, da se bo moralo slejkoprej pet predsednikov bodoče levosredinske vlade dogovoriti, kako bo izgledalo vodstvo državnega zbora in kako sama vlada," pa je dejal Karl Erjavec.

Kdaj bo Šarec pokazal koalicijsko pogodbo?

V preteklih dveh tednih je bilo večkrat slišati pričakovanja, da bi moral Šarec razgrniti osnutek koalicijske pogodbe. "Nimamo še nobenih čvrstih predlogov, še manj kakšnih predlaganih vsebin. Dokler ne bo osnutka koalicijskega sporazuma, se težko pogovarjamo naprej," je pred sestankom poudaril Cerar.

Šarec ob vsem dogajanju nenehno ponavlja, da se samo pogovarja in tipa, kakšne so možnosti sodelovanja z različnimi strankami, ter da nikakor še ne sestavlja koalicije. "To so samo pogovori, ne gre za oblikovanje koalicije; govori se, da želimo za vsako ceno [v vlado] – nikakor ne. Relativni zmagovalec ima, kar se koalicije tiče, prvi možnost, tega se tudi držimo," je po sestanku v izjavi za javnost dejal Šarec.

La. Da., G. K., A. S.