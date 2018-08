Mesec: Obetamo si lahko stabilno manjšinsko vlado

Bratušek: Levica onemogočila levosredinsko vlado

Predsednica SAB-a Alenka Bratušek je po odločitvi sveta Levice dejala, da je razočarana nad odločitvijo sveta Levice, ki ni podprl vstopa stranke v koalicijo, temveč zgolj sodelovanje pri projektni vladi. "Razočarani smo, da Levica ni pripravljena prevzeti odgovornosti, da zagotovi blaginjo vsem, ne le peščici. To kaže, da je to samo predvolilni stavek, ko je treba zavihati rokave, pa se stisne rep med noge."

Bratuškova je sicer poudarila, da ima Šarec podporo SAB-ja pri glasovanju za mandatarja, na vprašanje,ali je boljša rešitev manjšinska vlada ali predčasne volitve, pa je odgovorila, da so "volivci pokazali, da želijo levosredinsko vlado, in žalostno je, da bo prav Levica tista stranka, ki bo to onemogočila".







Mesec: Stališč ne moremo spremeniti čez noč

Kot je znano, je svet Levice včeraj pozno zvečer sprejel sklep, po katerem je zavrnil sodelovanje v koaliciji s peterico strank, je pa potrdil možnost projektnega sodelovanja. Očitek, da si v Levici ne upajo prevzeti odgovornosti za ukrepe, je Mesec zavrnil. "Glavni problem je, da bi morali nekatera stališča čez noč 100-odstotno spremeniti, če bi hoteli polno podpirati tako vlado, in to je bil glavni razlog, zakaj k njej polnopravno nismo mogli pristopiti."

Podporo sprejetemu sklepu bodo v Levici preverili še na internem referendumu, ki se začne danes in bo trajal do 8. avgusta. Po mnenju Mesca se je sicer stranka poenotila do te mere, da s podporo temu ne bo težav.

Glavni tajnik SD-ja: Škoda

Na sklep sveta Levice se je najprej odzval glavni tajnik SD-ja Dejan Levanič, ki je na Twitterju zapisal, da je "škoda za odločitev Levice. Pogajanja so bila konstruktivna in veliko bi lahko naredili skupaj. Nikoli sicer zadeve niso idealne, vendar vstop v vlado omogoča, da se izpolnijo dane obljube pred volitvami. Škoda za to izgubljeno priložnost," je ocenil Levanič.