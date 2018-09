Šarčevi ministri pripravljeni na potrditev v državnem zboru

Izredna seja DZ-ja je predvidena za četrtek

Poslanci novega sklica državnega zbora bodo v četrtek glasovali o 16 kandidatih za ministre vlade Marjana Šarca. Če bo glasovanje uspešno, bomo torej dobili 13. slovensko vlado.

Pred tem bo v ponedeljek v DZ-ju zaslišan še novi kandidat za ministra za javno upravo Rudi Medved. Njegovo kandidaturo je Šarec uradno vložil v petek in jo utemeljil z njegovimi strokovnimi referencami, dosedanjim delom in izkušnjami. Potem ko se je Šarec odločil zamenjati Tugomerja Kodeljo, čeprav mu je pristojni odbor dal zeleno luč, je v pismu predsedniku DZ-ja Dejanu Židanu zapisal le, da bo na podlagi predstavitve kandidata izkoristil možnost in pravico do umika kandidature ter za novega kandidata za ministra za javno upravo predlagal Medveda.

Od Medveda, ki je bil dolga leta javni uslužbenec, nekateri pričakujejo boljše poznavanje področja plačnega sistema in razmerij v javnem sektorju. Pogajanja s sindikati javnega sektorja o plačah bodo namreč eden trših orehov novega ministra za javno upravo.

V četrtek potrjevanje ministrske ekipe

Po ponedeljkovem zaslišanju Medveda bo predvidoma v četrtek izredna seja DZ-ja, na kateri bodo poslanci glasovali o celotni listi ministrskih kandidatov. Za potrditev ministrske ekipe mora zanjo glasovati večina navzočih poslancev.

Če lista ne bi bila izglasovana, bi moral Šarec pripraviti novo listo kandidatov, ki jo je treba vložiti v 10 dneh od dneva prvega glasovanja. Če tudi nova lista ne dobi zadostne podpore, lahko predsednik vlade predlaga, da se o vsakem ministrskem kandidatu glasuje posebej. Vlada sicer lahko že nastopi funkcijo, če sta imenovani več kot dve tretjini ministrov, pri tem pa se ne upoštevajo ministri brez resorja.

V četrtek lahko pričakujemo potrditev ministrske ekipe, čeprav imajo stranke vladne koalicije, ki jo je oblikoval Šarec, skupaj le 43 poslancev. A dogovor, ki ga je peterica sklenila z Levico, med drugim predvideva tudi, da poslanci Levice ministrskim kandidatom v DZ-ju ne bodo nasprotovali oziroma ne bodo glasovali proti njim.

Stari in novi obrazi

Nova vladna ekipa bo tako kot dosedanja štela 16 ministrov, od tega bosta dva brez resorja. Med ministrskimi kandidati sta dva z izkušnjami na mestu predsednika vlade (Cerar, Bratušek), še pet jih je v dosedanjem ali preteklih mandatih že opravljalo ministrsko funkcijo (Židan, Erjavec, Katič, Počivalšek, Pikalo). Trije bodoči ministri so v vladah delovali kot državni sekretarji, skupaj s predsednikom vlade bosta ob potrditvi ministrskih kandidatur v vladi dva nekdanja župana. Med kandidati so štiri ženske, pet kandidatov pa ima v aktualnem sklicu DZ-ja funkcijo poslanca.

Največ kandidatov, in sicer sedem, je starih med 40 in 50 let, štirje so stari 60 let in več, med njimi eden več kot 70. Manj kot 40 let pa ima en kandidat. V vladi bodo sodelovali tudi vsi predsedniki koalicijskih strank z izjemo predsednika SD-ja Dejana Židana, ki je bil že izvoljen za predsednika državnega zbora.

