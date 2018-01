Savudrijska ribiča dobila sedem slovenskih plačilnih nalogov za 500 evrov

Slovenski ribiči zatrjujejo, da niti po arbitražni razsodbi ne lovijo čez sredinsko črto

29. januar 2018 ob 07:45,

zadnji poseg: 29. januar 2018 ob 12:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Potem ko hrvaški ribiči v nabiralnike te dni prejemajo plačilne naloge zaradi kršitev arbitražne razmejitve v Piranskem zalivu, tudi Hrvaška napoveduje podoben ukrep. Slovenski ribiči pravijo, da kazni ne bodo plačali, saj niti zdaj ne gredo čez sredinsko črto.

Prvih 14 slovenskih kazni zaradi kršitev meje sta dobila savudrijski ribič Diego Makovac in njegova soproga, poroča hrvaška komercialna televizija Nova TV. Dobila sta po sedem slovenskih plačilnih nalogov za 500 evrov, kar pomeni, da bosta morala plačati skupno 9.000 evrov kazni. Makovac je povedal, da kazni ne namerava plačati, ter da bosta s soprogo vseh 14 plačilnih nalogov poslala pristojnemu ministrstvu za kmetijstvo. Tako so namreč ribičem naročili, naj ravnajo, če dobijo kazni iz Slovenije.

Tudi drugi hrvaški ribiči sporočajo, da bodo kazni slovenskih organov pregona poslali pristojnim hrvaškim inštitucijam, ki so jim zagotovile, da lahko nemoteno lovijo sredi Piranskega zaliva. "Takoj, ko dobimo kazni, če jih sploh dobimo, jih bomo poslali na ministrstvo. Obljubili so nam, da 300-odstotno stojijo za nami in da lahko lovimo ribe, kazni pa naj, takoj ko jih dobimo, pošljemo njim," je izjavil Ezio Kocijančić, ki je bil med prvimi, ki so lovili čez mejo po slovenski implementaciji arbitražne odločbe konec decembra lani. O višini kazni ni želel ugibati, a je dejal, da se lahko pri njem zaplete, če bo želel obiskati svojce v Sloveniji, kar počne vsak teden. Kocijančićeva soproga je namreč Slovenka.

Tudi slovenski ribiči ne bodo plačevali

Hrvaško zunanje ministrstvo je konec prejšnjega tedna na slovensko veleposlaništvo v Zagrebu naslovilo noto, v kateri izražajo "globoko nezadovoljstvo in protest" glede napovedanega pošiljanja kazni hrvaškim ribičem. Napovedali so, da bodo tudi sami v povračilnem ukrepu poslali kazni osmim slovenskim ribičem, ki naj bi najpogosteje kršili hrvaški zakon o nadzoru državne meje, sicer pa imajo 235 dokumentiranih primerov kršenja meddržavne mejne črte.

Na to naj bi se danes odzvalo slovensko zunanje ministrstvo, ribiči pa po poročanju POP TV-ja kazni ne nameravajo plačevati, saj kljub arbitražni razsodbi ne lovijo čez sredinsko črto. Sprašujejo se, ali bo slovenska vlada uresničila obljube in jim pomagala, tudi s subvencijami zaradi manjšega izlova ob strahu pred kaznimi.

Na Hrvaškem namreč napovedujejo - podobno kot slovenska stran za ribiče sosednje države - da če slovenski ribiči kazni ne bodo plačali, ima lahko pravnomočni postopek za posledico tudi postopke hrvaške policije do njih pri prehodu državne meje.

