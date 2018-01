Savudrijski ribiči prihajajo v Zagreb po napotke glede arbitraže

Hrvaška diplomacijo napoveduje podporo vseh institucij

4. januar 2018

zadnji poseg: 4. januar 2018 ob 09:30

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Predstavniki savudrijskih ribičev se bodo zaradi slovenske uveljavitve arbitražne sodbe srečali s predstavniki več hrvaških ministrstev. Na kmetijskem ministrstvu pa naj bi ribiči dobili odgovore na vprašanja o nadaljnjih korakih.

Hrvaški ribiči, ki lovijo v Piranskem zalivu, so namreč zaskrbljeni zaradi slovenskih napovedi, da jih bodo kaznovali, če bodo lovili v slovenskem teritorialnem morju. Arbitražno sodišče je junija lani odločilo, da Sloveniji pripadajo približno tri četrtine Piranskega zaliva, česar Hrvaška ne priznava in vztraja pri sredinski mejni črti v Piranskem zalivu.

Hrvaška policija spremlja hrvaške ribiče, ko se ti odpravijo na ribolov do sredine Piranskega zaliva. Vendar se od slovenske uveljavitve arbitražne sodbe, 30. decembra lani, vse manj ribičev iz hrvaške Istre odloča metati mreže na omejenem območju.

Dogovor hrvaških ribičev

Ribiči iz hrvaške Istre so se v sredo na sestanku v Bašaniji v Umagu dogovorili, da bodo na srečanju v Zagrebu zahtevali "varno in nemoteno delo ribičev na hrvaškem območju, vključno s Piranskim zalivom, in nevtraliziranje hipotetičnih kazni iz Slovenije", je poročala hrvaška agencija Hina.

Podporo jim je že obljubila vodja hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić, ki je v pogovoru za javno hrvaško televizijo HTV v sredo napovedala, da lahko hrvaški ribiči pričakujejo podporo vseh državnih institucij, kot tudi odprti pogovor o vseh vprašanjih, ki jih skrbijo. "Hrvaške institucije ne bodo dovolile, da hrvaški državljani in ribiči trpijo škodo zaradi enostranskih in nedopustnih postopkov s slovenske strani," je poudarila.

O arbitraži tudi diplomati

Posebna pozornost bo uresničevanju arbitražne odločitve posvečena na 22. rednem letnem posvetu slovenske diplomacije, ki se začenja na Brdu pri Kranju. Kot napovedujejo na zunanjem ministrstvu, bo letošnji posvet slovenske diplomacije posvečen slovenskemu predsedovanju Svetu Združenih narodov za človekove pravice, prihodnosti Evropske unije ter pripravam na predsedovanje Svetu EU-ju in odnosom s Hrvaško.

