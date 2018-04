SD potrjuje program za državnozborske volitve

"Samozavestna Slovenija 2018-2026"

7. april 2018 ob 11:32,

zadnji poseg: 7. april 2018 ob 11:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Člani programske konference SD potrjujejo volilni program stranke z naslovom Samozavestna Slovenija 2018-2026. Program zasleduje tri osnovne cilje, med katerimi je tudi boj proti družbeni neenakosti na področjih zdravstva, trga dela in pravosodja.

Program stranke SD z naslovom Samozavestna Slovenija 2018-2026 vsebuje več kot 100 poglavij s 500 ukrepi, ki jih stranka namerava v celoti uresničiti v osmih letih. Po mnenju predsednika stranke Dejana Židana bodo že po štirih letih lahko pokazali dobre rezultate, nekatere zadeve pa želijo rešiti v prvem letu vladanja, če jim bodo volivci to omogočili.

V prvo skupino ukrepov sodijo ukrepi za učinkovit boj proti družbeni neenakosti, v drugo ukrepi na področju gospodarstva. Pri slednjih Židan napoveduje davčno prestrukturiranje za razbremenitev srednjega razreda. V stranki izpostavljajo še področje varnosti, ki jo razumejo širše od obrambe in sicer predvsem kot enake možnosti na področju trga dela, izobraževanja in zdravstva.

Programske konference udeležujejo tudi predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije in sindikatov. Med tujimi gosti bodo nekdanji avstrijski predsednik vlade in vodja avstrijskih Socialdemokratov (SPÖ) Christian Kern, predsednik Stranke evropskih Socialistov (PES) Sergei Stanishev in predsednik hrvaške SDP Davor Bernardić.

Po Židanovih navedbah je sicer stranka šla ne le v programsko, ampak tudi v kadrovsko prenovo. Kandidatno listo za državnozborske volitve bodo potrdili na volilni konvenciji 24. aprila.

La. Da.