SD: Smo proti rehabilitaciji sodelavcev okupatorja: NSi: Podpirate apartheid.

Nadaljevanje oktobrske seje DZ-ja

19. oktober 2017 ob 08:31,

zadnji poseg: 19. oktober 2017 ob 14:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Državni zbor znova odloča o noveli zakona o kazenskem postopku, na katero je državni svet izglasoval veto. Sprejetje je vprašljivo, saj imata SD in DeSUS pomisleke, nasprotuje mu tudi večina opozicije.



DZ je novelo zakona o kazenskem postopku potrdil 20. septembra, potem ko je zanjo glasovalo 32 poslancev, proti pa jih je bilo 20. Za zakon so glasovali zgolj poslanci SMC-ja, proti pa poslanci SD-ja, večina poslancev DeSUS-a, poslanci Levice in poslanske skupine nepovezanih poslancev.

Državni svet je 26. septembra izglasoval veto na novelo, saj je presodil, da slabša položaj osumljencev in preveč omejuje sodno preiskavo. Tudi odbor za pravosodje je konec septembra presodil, da novela ni ustrezna.

Tokratna predstavitev stališč poslanskih skupin pa je pokazala, da je vnovična podpora noveli vprašljiva. Podpirajo jo le v SMC-ju in NSi-ju, medtem ko v DeSUS-u odločitev prepuščajo vsakemu posameznemu poslancu.

Podpora SD-ja, DeSUS-a vprašljiva

Jan Škoberne (SD) je v predstavitvi stališč poslanskih skupin ocenil, da je zakon v večjem delu sicer dober, a jih je v SD-ju zmotilo "podtaknjeno dopolnilo" NSi-ja, "sprejeto v zadnjem trenutku", ki v določenih primerih možnost vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti podaljšuje do leta 2020. Dopolnilo po Škobernetovih besedah omogoča tudi rehabilitacijo sodelavcev okupatorja, na kar pa v SD-ju ne pristajajo.

"Dopolnilo omogoča samo to, da lahko oškodovanec pred slovenskimi sodišči dokaže, da je bil pred jugoslovanskimi sodišči krivično obsojen. Kaj je s tem narobe? Vsi, ki temu nasprotujete, podpirate apartheid," je bil nasprotno oster Matej Tonin (NSi). Tudi Jasna Murgel (SMC) je opozorila, da dopolnilo ne prinaša še ničesar, razen tega, da bo imel nekdo, ki meni, da mu je bila s sodbo v prejšnjem sistemu povzročena krivica, možnost, da to dokaže. "Ne pomeni pa avtomatične rehabilitacije," je dejala.

V DeSUS-u po besedah Marjane Kotnik Poropat o tem, kakšne rešitve prinaša novela in kakšni bodo njeni učinki, obstajajo različna mnenja, zato je napovedala, da bodo odločitev o tem, kako bodo glasovali, prepustili vsakemu posameznemu poslancu.

SMC: Tu ni mesta za ideologijo

Obstoječi sistem v kazenskem postopku ščiti "velike ribe" v državi tako, da lahko izigravajo sistem in ljudi, s katerimi so pri svojem delovanju imeli opravka, je v izjavi novinarjem pred ponovnim glasovanjem poudarila vodja poslanske skupine SMC-ja, Simona Kustec Lipicer.

"Odgovornost za to, da bo ta sistem ostal takšen, kot je, če veto ne bo preglasovan, bo v rokah tistih, ki bodo danes glasovali proti," je izpostavila.

Odzvala se je tudi na nasprotovanje noveli v nekaterih poslanskih skupinah iz ideoloških razlogov. Kustec Lipicerjeva zagotavlja, da v noveli zakona ni mesta za ideologijo, pač pa zgolj za ureditev, ki omogoča, da vsi ljudje lahko na zakonit način poiščejo svojo pravico.

Poslanka Jasna Murgel pa je ponovila razloge za večinsko podporo SMC-ja noveli zakona in spomnila, da že 20 let potekajo razprave o tem, kako bi spremenili zakon o kazenskem postopku. Med drugim je izpostavila aktivnejšo vlogo policije in tožilstva na tem področju ter izboljšan položaj osumljencev in prič.

V SMC-ju so že napovedali ponovno vložitev predloga zakona, če bo tokratni po vetu končal zakonodajno pot. Glede na to, da nekatere poslance moti vsebina dopolnila NSi-ja, se poraja vprašanje, ali v ponovnem predlogu teh rešitev ne bo.

"Prva zaveza SMC-ja ob vstopu v politiko je bila skrb za pravno državo," je na to vprašanje odgovorila Kustec Lipicerjeva in napovedala nadaljnja prizadevanja tudi v primeru novele zakona o kazenskem postopku. Kaj to pomeni, težko oceni, je dodala. A je po njenih navedbah ključno iskanje večinske podpore za rešitve, ki so v noveli vsebinsko že določene.

Ob tem je spomnila na nekatere izjave poslanskih skupin, da so vsebinske rešitve v noveli dobre, a da je ne bodo podprli. "Oprostite, je to odgovorna demokratična drža političnih strank," je z vprašanjem kolegom v poslanskih skupinah sklenila Kustec Lipicerjeva.

Večina opozicije novele ne podpira

V preostalih poslanskih skupinah pa so izrecno napovedali, da novele ne bodo podprli. Vinko Gorenak (SDS) je ob tem spomnil, da podpora noveli ni odvisna od opozicije, ampak od koalicije. Zakon po njegovem "podpira le minister Klemenčič s svojo ekipo", medtem ko mu vsi ostali nasprotujejo, vključno z notranjo ministrico Vesno Györkös Žnidar. Glede napovedi NSi-ja, da bo zakon podprl, pa je izrazil upanje, "da je bila to le pomota".

Violeta Tomić (Levica) je dejala, da večina rešitev v noveli ni spornih, je pa v njej tudi nekaj takih, ki bi imele več negativnih kot pozitivnih posledic. "Predlagali smo, da to spremenimo, a se je minister odločil, da gre na vse ali nič," je dodala.

Bojan Dobovšek je v imenu poslanske skupina nepovezanih poslancev ocenil, da mora zakonodaja slediti spremembam v kriminaliteti. Pri tem mora biti operativna in ne sme iti na škodo človekovih pravic, kar pa ne velja za predlagano novelo, zato je napovedal, da bodo v poslanski skupini glasovali proti.

Zakon o obrambi s široko podporo

Predlogu zakona o obrambi se v prvem branju obeta potrebna dvotretjinska večina navzočih poslancev (ki je za končno sprejetje tudi potrebna). Le v Levici so namreč napovedali, da mu bodo nasprotovali. Bolj vprašljiva pa je podpora v drugem branju, saj jo v NSi-ju in SDS-ju pogojujejo s podporo njihovim dopolnilom. Več poslancev je opomnilo, da zakon premalo poudarka daje kibernetski varnosti.

Obvezno vlaganje v umetnost

DZ bo tudi obravnaval predlog novele krovnega zakona v kulturi, s katero bi Slovenija po zgledu tujih držav uvedla obvezujoč delež za umetniške stvaritve v investicijskih projektih, financiranih z javnimi sredstvi. Predlog novele je po skrajšanem postopku vložila poslanska skupina SMC-ja s prvopodpisanim poslancem Draganom Matićem.

