SD tudi uradno podprl Pahorjevo kandidaturo

Predsedniške volitve

31. avgust 2017 ob 12:12,

zadnji poseg: 31. avgust 2017 ob 18:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsedstvo SD-ja je podprlo kandidaturo aktualnega predsednika republike Boruta Pahorja za vnovičen mandat. Kamniški župan Marjan Šarec je zbral dovolj podpisov za vložitev kandidature na oktobrskih predsedniških volitvah.

Šarec, ker bo kandidiral s podporo Liste Marjana Šarca - Naprej Kamnik, potrebuje 3-000 podpisov državljanov, podpise zbira na stojnicah pred upravnimi enotami v več krajih po Sloveniji, informacijo o dovolj zbranih podpisih pa je sprva sporočil na družbenem omrežju Facebook. "Ljubljana, prihajamo!" je ob tem zapisal kot napoved vložitve kandidature, ki jo bo vložil kmalu.

Šarec je tako prvi od potencialnih kandidatov, ki je zbral dovolj podpisov državljanov za predsedniško kandidaturo.

SD podprl Pahorja

Pahor je zaprosil za podporo stranke, ki jo je 15 let tudi vodil in ji, kot je danes dejal prvak SD-ja Dejan Židan, dal osebni pečat. Kot je v izjavi novinarjem povedal Židan, je predlog za podporo Pahorju na oktobrskih predsedniških volitvah podprlo 21 članov predsedstva, dva sta bila proti, en glas vzdržan. Pahorja je tudi sam podprl, je pojasnil Židan.

Pahor je imel po njegovih besedah pogum, da je v času največje gospodarske in družbene krize prevzel vlado in ko jo je predal, "je Slovenija skorajda prišla iz krize, ponovno smo imeli gospodarsko rast". "Pahor je imel pogum, da je v času krize zvišal minimalno plačo za tretjino in je tisti politik, ki v Sloveniji morda še najbolj razume, da je zaradi majhnosti naroda potrebno, da delujemo skupaj," je še pojasnil Židan in napovedal, da bo SD aktivno sodeloval v predsedniški kampanji.

Po njegovih ocenah se je podpora SD-ja njegovi kandidaturi za predsednika republike pred petimi leti zdela skoraj samoumevna, saj je bilo to tik po kongresu stranke, ko je njene vajeti prevzel nov predsednik. "Danes pa odločitev SD-ja, da me podpre, vedoč, da se pri nekaterih vprašanjih razhajamo, ni samoumevna in je zame izraz velikega zaupanja," je poudaril Pahor in dodal, da je stranki zelo hvaležen.

Stranki SD je sicer v sredo podpredsednik Janko Veber ponudil, da je njen kandidat za predsednika republike. A je volilni štab po Židanovih besedah na glasovanje dal predlog, da stranka podpre Pahorjevo kandidaturo. Po potrditvi predloga o Vebrovi ponudbi niso glasovali.

Svojo kandidatko ima tudi SLS

SLS bo na predsedniških volitvah nastopila s kandidatko Suzano Laro Krause, ki je bila doslej članica izvršilnega odbora in predsednica slovenske ženske zveze pri stranki. Kot je dejala na današnji novinarski konferenci, verjame, da "je čas za žensko, ki zna delati s svojimi rokami in ima srce na pravem mestu".

Krausetova je 38-letna profesorica slovenščine in ruščine, politično pa je aktivna od leta 2010. Po njenem mnenju je zdaj čas za žensko, ki zna povzdigniti glas in udariti po mizi. "Takšno, ki sama skuha svojo marmelado in vlaga kisle kumare. Takrat, ko poleg ni kamer," je dodala.

Predsednik SLS-a Marko Zidanšek pa je dodal, da so se v stranki odločili za kandidatko, ki pooseblja prenovo stranke in predstavlja "svež poganjek na starih koreninah". Po njegovem mnenju bo kot predsednica znala v ključnih trenutkih "izkazati razumevanje in pokazati smer narodu, znala bo biti moralni kompas, ki ga danes pogrešamo". Podpise podpore za kandidaturo – zbrati jih mora 3000 – že zbirajo v okviru stranke.

Svojega kandidata predstavila še ena, manj znana zunajparlamentarna stranka Naprej Slovenija. Njihov kandidat je Jožef Jarh, ki je za STA zatrdil, da je že zbral potrebne podpise za vložitev kandidature. Zatrdil je, da jo bo vložil v naslednjih dneh.

G. C., Al. Ma.