SD zaradi imena Balažičevih Novih socialdemokratov toži državo

Novi socialdemokrati tožbo izpodbijajo

1. junij 2018 ob 15:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

SD toži dravo, ker je ministrstvo za notranje zadeve z odločbo spremenilo ime stranke Krščanski socialisti Slovenije v Nove socialdemokrate. Ti tožbo izpodbijajo in upravnemu sodišču predlagajo, naj jo zavrne.

Socialni demokrati (SD), ki jih vodi Dejan Židan, so v zakonskem roku na upravno sodišče vložili tožbo proti državi. V SD-ju so poudarili, da kot Socialni demokrati v slovenskem političnem prostoru delujejo že vrsto let, njihovo ime pa je "dodobra izgrajeno in prepoznavno".

Upravno sodišče bi moralo vloženo tožbo v celoti zavreči, ker so v njej navedeni neresnični in nesmiselni razlogi, pa so prepričani Novi socialdemokrati. Odločba ministrstva, ki je registriralo novo stranko, je bila izdana 13. aprila in v uradnem listu objavljena 20. aprila. Zadnji dan za pritožbo je bil 20. maj, vendar pa je SD ta rok zamudil in tožbo vložil prepozno, je povedal predsednik Novih socialdemokratov Milan Balažic.

Balažic: Stranka SD se vede, kot da je ime v njeni lasti

Poleg tega se stranka SD po njegovih besedah vede tako, kakor da bi bilo generično ime socialni demokrati v njeni izključni lasti. A to ime je v svetu v rabi zadnjih 200 let in ga uporabljajo številne stranke tako v EU-ju kot v svetu, je opozoril.

SD po navedbah Novih socialdemokratov v tožbi navaja neresnično trditev, da so Novi socialdemokrati popolnoma nepovezani s političnima prednikoma Socialnih demokratov. Ko je Milan Kučan leta 1986 prevzel vodenje Zveze komunistov Slovenije (ZKS), je razglasil prenovo organizacije, skupino mlajših socialdemokratsko usmerjenih ljudi na centralnem komiteju ZKS-a pa je vodil Balažic, opozarjajo Novi socialdemokrati.

Balažic je postal tudi član zadnjega centralnega komiteja ZKS-a, predsedstva centralnega komiteja ZKS-a in podpredsednik preimenovane ZKS-a Stranke demokratične prenove (ZKS-SDP). "Na tem mestu je odločilno prispeval k prenovi stranke, demokratizaciji Slovenije in njeni osamosvojitvi," izpostavljajo Novi socialdemokrati.

Balažic je leta 1991 ustanovil stranko Nova socialdemokracija (NSD) in postal njen predsednik, medtem ko se je ZKS-SDP v Združeno listo socialnih demokratov preimenovala šele leta 1993 in v Socialne demokrate šele leta 2005, so opozorili.

Imeni strank Socialni demokrati in Novi socialdemokrati sta po njihovi oceni zlahka ločljivi, prav tako pa tudi obe kratici SD in NS. Enako velja za znaka obeh strank, menijo.

Stranka NS na tokratnih predčasnih volitvah v DZ sicer ne sodeluje.

Sa. J.