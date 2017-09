SDS: Klemenčič zavajal o primeru Farrokh in iranskih milijardah

27. september 2017 ob 10:58,

zadnji poseg: 27. september 2017 ob 13:23

SDS je vložil interpelacijo proti ministru za pravosodje Goranu Klemenčiču. Stranka mu očita zavajanje javnosti v primeru domnevnega pranja denarja v NLB-ju, s katero se je ukvarjal v času predsedovanja KPK-ju.



"Njegova odgovornost je tako subjektivna kot objektivna," je na predstavitvi interpelacije za medije povedal povedal poslanec SDS-a Branko Grims. Pravosodni minister Goran Klemenčič je namreč sredi junija letos podal nekaj pojasnil o svojem ravnanju, ko je bil še predsednik senata Komisije za preprečevanje korupcije. KPK je v primeru suma pranja denarja preko NLB-ja (primer Farrokh) leta 2011 seznanjen prek žvižgača, je poleti zatrdil Klemenčič. Ta jim je dostavil "nek tajni dokument NLB-ja", ki so ga po Klemenčičevih besedah s KPK-ja v obliki naznanila oziroma kazenske ovadbe posredovali pristojnim organom.

Grims: Kar pravi Klemenčič, ne drži

A Grims opozarja, da slednje ne drži. Kot pravi, je komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki jo vodi, ugotovila, da je KPK tajni dokument NLB-ja zgolj neformalno predala uslužbencu Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Ta ga je nesel na policijo, nato pa se je za njim izgubila vsaka sled.

Pri tem Klemenčiču očitajo tudi kršenje sporazuma, ki sta ga januarja 2010 podpisala KPK in policija. Sporazum po besedah Grimsa določa predajo dokumentov med KPK-jem in policijo v skladu z določili zakona o kazenskem postopku, neposredno elektronsko komunikacijo in določitev ter izmenjavo kontaktnih oseb ob hkratnem obveščanju generalne policijske uprave, kadar ji KPK zadeve ne odstopi neposredno. Če bi KPK dokument policiji posredovala v skladu s tem sporazumom, bi bilo ravnanje policije bistveno drugačno, kar je po besedah Grimsa povedal tudi takratni vodja preiskave.

V SDS-u so zato po besedah Grimsa prepričani, da je Klemenčič s tem opustil dolžno ravnanje, "kar ustreza definiciji korupcije".

Štefanec: Ovadba ni bila podana

Klemenčič je sicer do zdaj javno že povedal, da je bila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) o zadevi obveščena, a je ovadbo po dolžnosti predala policiji. Zdajšnji predsednik Boris Štefanec pa je v zvezi s tem dejal, da ne more trditi, da ovadba ni bila podana: "Ni pa bila podana tako, da bi bila na KPK-ju evidentirana in da bi bila arhivirana. V arhivu KPK-ja je namreč ni."

Opustil naj bi dolžna ravnanja

V SDS-u Klemenčiču očitajo tudi opustitev primernih ravnanj, ko gre za imenovanja in kadrovske rešitve, v katerih sodeluje ministrstvo za pravosodje. Pri tem je Grims omenil primer nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Branka Masleše, za katerega je ustavno sodišče po besedah Grimsa ugotovilo, da je v primeru Patria sodeloval pri kršitvah človekovih pravic, a Klemenčič ni ukrepal. "Kdor molči, se strinja," je dejal Grims.

Sporna novela zakona o kazenskem postopku

Klemenčiču v SDS-u očitajo negativen odnos do drugih deležnikov, ko gre za usklajevanje zakonov. Pri tem navajajo novelo zakona o kazenskem postopku, ko je minister po besedah Grimsa nerazumno vztrajal pri rešitvah, proti katerim so bili velik del stroke, vrhovno sodišče, tožilstvo, odvetniška zbornica in ugledni profesorji kazenskega prava vseh treh pravnih fakultet v Sloveniji, nazadnje pa je nanj veto podal DS.

Očitajo mu tudi odgovornost zaradi nepriprave ustrezne zakonodaje na področju pravosodja, ki "bi omogočala celostno reformo pravosodja, prilagojeno standardom EU-ja". Zaradi vseh navedenih ravnanj in kršitev ministra, "predlagamo, da mu DZ po opravljani razpravi izreče nezaupnico in ga s tem razreši s funkcije ministra za pravosodje", je dejal Grims ob predstavitvi interpelacije, ki jo je SDS že vložil.

To je že deseta interpelacija zoper člane vlade Mira Cerarja in prva, uperjena proti ministru za pravosodje Klemenčiču.

Farrokh na več komisijah

Primer domnevnega pranja iranskega denarja v NLB-ju obravnavata preiskovalna komisija DZ-ja, ki preiskuje bančno luknjo in jo vodi poslanec SDS-a Anže Logar, ter komisija DZ-ja za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki jo vodi Grims. Posebej za ta primer je bila nedavno ustanovljena tudi preiskovalna komisija DZ-ja, ki jo vodi poslanec SMC-ja Jani Möderndorfer. Komisija, ki jo vodi Logar, je o sumu pranja denarja v NLB-ja pripravila vmesno poročilo, komisija, ki jo vodi Grims, pa je o tem pripravila posebno poročilo. Obe poročili je DZ v torek sprejel.

Janša pričakuje Klemenčičev odstop

Predsednik SDS-a Janez Janša je še pred tem, ob vložitvi kandidature Romane Tomc za predsednico republike, izrazil pričakovanje, da bodo po glasovanju o poročilih odstopili minister za pravosodje Goran Klemenčič, generalni direktor policije Marjan Fank, vodja specializiranega državnega tožilstva Harij Furlan in odgovorni v uradu za preprečevanje pranja denarja.

