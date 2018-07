SDS-u mesečno skoraj 41.000 evrov, neparlamentarcem med 5 in 7 tisoč evri

Proračunsko financiranje političnih strank

3. julij 2018 ob 12:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po državnozborskih volitvah je junija največ sredstev iz državnega proračuna prejel relativni zmagovalec volitev SDS, in sicer dobrih 40.000 evrov. Stranke SLS, Piratska stranka Slovenije, Dobra država ter Andrej Čuš in Zeleni Slovenije, ki so ostale pred vrati DZ-ja, pa so dobile med 5000 in 7500 evri proračunskega denarja.

Podatki državnega zbora o financiranju strank iz državnega proračuna kažejo, da so za junij (od 4. junija dalje) SDS-u izplačali 40.988 evrov. Drugouvrščeni LMŠ je dobil 22.530 evrov, SD 18.541 evrov, SMC pa 18.263 evrov. Levici so junija izplačali 17.631 evrov, NSi-ju 14.383, SAB-ju 11.307 evrov, DeSUS-u 11.037 evrov, SNS-u pa 9910 evrov.

Do proračunskega denarja so upravičene tudi štiri stranke, ki se sicer niso uvrstile v parlament, so pa na volitvah prejele več kot odstotek glasov volivcev. SLS-u so iz proračuna za mesec junij nakazali 7581 evrov, Piratski stranki Slovenije 6884 evrov, Dobri državi 5935 evrov, stranki Andrej Čuš in Zeleni Slovenije pa 5291 evrov.

Stranke, ki so na zadnjih volitvah v državni zbor prejele več kot odstotek glasov volivcev, so namreč upravičene do financiranja iz državnega proračuna. Deset odstotkov sredstev prejmejo v enakih deležih, do preostalih 90 odstotkov pa so upravičene sorazmerno s številom glasov volivcev, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah

Sredstva, namenjena financiranju političnih strank, se določijo v državnem proračunu in ne smejo presegati 0,017 odstotka bruto družbenega proizvoda, doseženega v letu pred sprejetjem proračuna. Višina sredstev, ki pripadajo posamezni stranki, pa se določi v finančnem načrtu državnega zbora.

G. C.