SDS vložil interpelacijo proti ministru Klemenčiču; ta pravi, da SDS zgolj obračunava z njim

SDS je vložil interpelacijo proti ministru za pravosodje Goranu Klemenčiču. Očitajo mu zavajanje javnosti v primeru domnevnega pranja denarja v NLB-ju, s katerim se je ukvarjal v času predsedovanja KPK-ju.

"Njegova odgovornost je tako subjektivna kot objektivna," je dejal poslanec SDS-a Branko Grims. Pravosodni minister Goran Klemenčič je namreč sredi junija letos podal nekaj pojasnil o svojem ravnanju, ko je bil še predsednik senata Komisije za preprečevanje korupcije.

KPK je bil o primeru suma pranja denarja prek NLB-ja (primer Farrokh) leta 2011 seznanjen prek žvižgača, je poleti zatrdil Klemenčič. Ta jim je dostavil "neki tajni dokument NLB-ja", ki so ga po Klemenčičevih besedah s KPK-ja v obliki naznanila oziroma kazenske ovadbe posredovali pristojnim organom.

Grims: Kar pravi Klemenčič, ne drži

Grims opozarja, da to ne drži. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki jo vodi, je ugotovila, da je KPK tajni dokument NLB-ja zgolj neuradno izročil uslužbencu Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Ta ga je nesel na policijo, nato pa se je za njim izgubila vsaka sled.

Klemenčiču zato očitajo tudi kršenje sporazuma, ki sta ga januarja 2010 podpisala KPK in policija. Sporazum po Grimsovih besedah določa predajo dokumentov med KPK-jem in policijo v skladu z določili zakona o kazenskem postopku, neposredno elektronsko komunikacijo in določitev ter izmenjavo kontaktnih oseb ob hkratnem obveščanju Generalne policijske uprave, kadar ji KPK zadeve ne odstopi neposredno.

Če bi KPK dokument policiji posredoval v skladu s tem sporazumom, bi bilo ravnanje policije bistveno drugačno, kar je po Grimsovih besedah povedal tudi takratni vodja preiskave. V SDS-u so zato po besedah Grimsa prepričani, da je Klemenčič s tem opustil dolžno ravnanje, "kar ustreza definiciji korupcije".

Sporna novela zakona o kazenskem postopku

Klemenčiču v SDS-u med drugim očitajo odgovornost zaradi nepriprave ustrezne zakonodaje na področju pravosodja, ki "bi omogočala celostno reformo pravosodja, prilagojeno standardom EU-ja".

Klemenčič: Interpelacija ob pravem času

Pravosodni minister se je odzval z besedami, da interpelacija zoper njega prihaja ob pravem času. Sum pranja denarja v NLB-ju in s tem povezane transakcije so škandalozni in skrb vzbujajoči z vidika delovanja državnih institucij, je zapisal v odzivu.

"Parlamentarni preiskovalni komisiji sta pri razkrivanju teh dejstev opravili pomembno delo, žal pa se zdi, da se je namesto za epilog in resnico SDS odločil za prikrivanje in svojevrstno interpretacijo dejstev za politično obračunavanje z menoj," je v odzivu na vloženo interpelacijo zapisal Klemenčič.

Še bolj pa je po njegovih besedah zdaj pravi čas za razpravo o reformah v pravosodju. "Kaj vse se je na tem področju v zadnjih treh letih naredilo, kaj bi še bilo treba storiti in kdo z njimi misli resno in kdo ne," je še zapisal in dodal, da se bodo lahko tudi o tem v državnem zboru pogovorili. "In to pred celotno javnostjo, brez oznak tajno in interno," je dodal.

Janša pričakuje Klemenčičev odstop

Predsednik SDS-a Janez Janša je ob vložitvi kandidature Romane Tomc za predsednico republike izrazil pričakovanje, da bodo po glasovanju o poročilih odstopili minister za pravosodje Goran Klemenčič, generalni direktor policije Marjan Fank, vodja specializiranega državnega tožilstva Harij Furlan in odgovorni v uradu za preprečevanje pranja denarja.

"Ljubezenski odnos" SDS-a do ministra

V koaliciji so ob interpelaciji pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča izpostavili zlasti "ljubezenski" odnos SDS-a do ministra. V DeSUS-u bodo interpelacijo še preučili, v SMC-ju in SD-ju ministru obetajo podporo.

Vodja poslancev SMC-ja Simona Kustec Lipicer se je SDS-u zahvalila za priložnost, da bodo lahko povedali, kaj je Klemenčič naredil za izboljšanje pogojev za pravno državo. Prav tako bo minister lahko povedal, kje je naletel na ovire in kaj posamezne stanovske organizacije počnejo za to, da izboljšanja pravosodnega sistema na nekaterih mestih ne bi bilo. Pri tem je Kustec Lipicerjeva izpostavila veto DS-ja na novelo zakona o kazenskem postopku.

Vse drugo, "kar zadeva osebne težave in stiske, ki jih ima prvak SDS Janez Janša z ministrom Klemenčičem, pa žal ne more in ne sme biti v demokraciji stvar interpelacije".

Vilfan: Odprta fronta med ministrom in SDS-om

Interpelacija glede na "odprto fronto" med SDS-om in Klemenčičem od začetka mandata po mnenju poslanca DeSUS-a Petra Vilfana ni presenečenje. Prav tako ni presenečenje glede na predvolilni čas, ko se na tak način poskuša destabilizirati koalicija in pritegniti malo dodatne pozornosti. V DeSUS-u bodo sicer interpelacijo preučili in se pogovorili z ministrom ter se zatem odločili o podpori.

Škoberne: Dovolj ljubezenskih zgodb

Poslanec SD-ja Jan Škoberne je v izjavi interpelacijo pospremil z besedami, da je bilo "ljubezenskih zgodb med Goranom in Janezom zdaj že dovolj". Spomnil je na predvolilno obdobje in dejal, da bo SDS pač začel standardni postopek inflacije interpelacij. Škoberne meni, da tako obsežne reforme pravosodja ni opravil še noben minister, zato ima v tem pogledu podporo SD-ja.

NSi deloma podpira interpelacijo

Načelno podporo interpelaciji SDS-a napoveduje le NSi, ki ga moti zlasti delo na področju pregona bančnega kriminala. V poslanski skupini NP-ja bodo interpelacijo preučili, v Levici pa ugotavljajo, da se nadaljuje "ljubezenska zgodba" med Janezom Janšo in Klemenčičem.

