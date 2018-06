Se bo ob 10. uri začela stavka železničarjev?

Sindikat in vodstvo SŽ nista dosegla dogovora

12. junij 2018 ob 08:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sindikat železničarjev Slovenije in vodstvo Slovenskih železnic v celodnevnih ponedeljkovih pogajanjih nista dosegla dogovora o stavkovnih zahtevah, zato ni jasno, ali bo sindikat že danes med 10. in 14. uro izvedel prvo od stavk.

Stavkovni odbor bo na današnji seji predlagal svetu sindikata zaostritev opozorilne stavke, je v ponedeljek sporočil predsednik sindikata Franc Zupanc. O zaostritvi odbor razmišlja zaradi spornih in nesprejemljivih aktivnosti, ki jih v zadnjih dneh izvajajo posamezni direktorji odvisnih družb ter nekateri vodstveni delavci v smislu nespoštovanja in kršitve določil zakona o stavki, je pojasnil Zupanc.

V sindikatu so kljub temu zatrdili, da so se pripravljeni pogajati do končnega sporazumno usklajenega dogovora. Slovenske železnice zato pozivajo, da najkasneje do 9. ure skupno storijo vse, da se nastali spor reši po mirni poti. Prva od stavk naj bi sicer potekala danes med 10. in 14. uro na ranžirni železniški postaji Ljubljana Zalog, in sicer naj bi šlo za stavko premikačev in vlakovodij v družbi SŽ-Tovorni promet.

Sindikat železničarjev, ki naj bi štel več kot 2000 članov in bil s tem daleč največji med reprezentativnimi sindikati na železnicah, je konec maja napovedal serijo opozorilnih stavk v družbah SŽ-Tovorni promet, SŽ-Infrastruktura in SŽ-Potniški promet. Od vodstva SŽ je med drugim zahteval enakopravno obravnavo zaposlenih, ne glede na sindikalno pripadnost, ter pozval tudi k zvišanju izhodiščne plače in spremembi plačnega sistema.

Poslovodstvo so med drugim pozvali, naj skupaj z drugimi reprezentativnimi sindikati zagotovi med drugim zvišanje izhodiščne plače za 10 odstotkov, izplača nagrade vsem zaposlenim ob dnevu železničarjev 2. junija v višini povprečne plače, izplačajo regres v lanski višini, zvišani za odstotek inflacije, in takoj izplačajo odškodnine za neizkoriščen del letnega dopusta za 2016.

