Se bo postopno višanje obrambnih izdatkov pokazalo na pripravljenosti vojske?

Pahor pričakuje letno poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske

10. marec 2017 ob 08:01

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predsednik republike Borut Pahor pričakuje poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske v preteklem letu, ki mu ga bosta izročila ministrica za obrambo Andreja Katič in načelnik generalštaba Slovenske vojske Andrej Osterman.

Kljub postopnemu večanju obrambnih izdatkov pa bistvene izboljšave glede na zadnje poročilo ne gre pričakovati. Pahor je lani ob prejemu poročila o pripravljenosti Slovenske vojske sprožil številne razprave, ko je poudaril, da je pripravljenost Slovenske vojske za delovanje v miru še zadostna, v krizi ali vojni pa ne več.

Tako je vlada lani ustavila zniževanje sredstev za obrambni resor, v letošnjem in prihodnjem letu pa bo te izdatke povečevala, kar pričakujejo tudi zavezniki v zvezi Nato. V Slovenski vojski opozarjajo, da se bo s temi sredstvi zagotovilo zgolj vzdrževanje obstoječih zmogljivosti, ne pa tudi izboljšav.

Dobri rezultati pri urjenju

Pričakovati je, da bo ocena, denimo, slabša na področjih kadrovske popolnjenosti prostovoljne pogodbene rezerve in stalne sestave ter izpolnjevanja standardov opremljenosti. Kot poudarjajo v Slovenski vojski, pa se na drugi strani kažejo dobri rezultati pri urjenju in usposobljenosti vojakov, kar priznavajo tudi partnerji v zavezništvu.

V Slovenski vojski so sicer že večkrat poudarili, da so se sposobni bojevati s tem, kar imajo na voljo, a da hkrati to, kar imajo na voljo, ne zadošča za vse morebitne varnostne grožnje.

L. L.