Še danes mogoče zahtevati referendumsko glasovanje po pošti

Referendum o zakonu o drugem tiru

2. maj 2018 ob 11:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Do referenduma o zakonu o drugem tiru je še enajst dni. Danes pa se bo iztekel rok, do katerega lahko volivci izrazijo svojo željo po glasovanju po pošti iz Slovenije.

To velja za volivce v domovih za starejše, bolnišnicah in zaporih, po pošti pa lahko glasujejo tudi invalidi.

Oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu, volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih, ter volivci, ki so v zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij in želijo glasovati po pošti na območju Slovenije, imajo še danes čas, da to sporočijo okrajni volilni komisiji ali volilni komisiji volilne enote.

Na enak način lahko po novem glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo invalida o stalnem glasovanju po pošti velja do preklica.

Na tokratnem referendumu bodo sicer v skladu z lani sprejeto novelo zakona o volitvah v DZ vsa volišča v državi - na dan glasovanja bo odprtih 3007 rednih volišč - dostopna invalidom.

9. maja pa se izteče rok za prijavo za nekatere posebne oblike glasovanja. To velja za volivce, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča ter želijo glasovati na volišču v drugem okraju.

Enako velja za volivce, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik. Ti lahko okrajni volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati pred volilnim odborom, na svojem domu.

Prav tako do 9. maja morajo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Slovenije in bodo na dan glasovanja v državi ter želijo glasovati na volišču v Sloveniji, to sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere uresničujejo volilno pravico, ali Državni volilni komisiji.