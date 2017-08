Še nekaj dni časa za vpis na višje šole

Na voljo 10.722 vpisnih mest

28. avgust 2017 ob 08:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na višjih šolah se danes začenja drugi in s tem tudi zadnji prijavni rok za vpis v redni študij višješolskega strokovnega izobraževanja v študijskem letu 2017/18, ki bo potekal do petka.

Po podatkih višješolske prijavne službe je na voljo skupno 10.722 vpisnih mest - 6315 na javnih in 4407 mest na zasebnih višjih strokovnih šolah.

Med javnimi višjimi strokovnimi šolami je največ prostih vpisnih mest za redni študij na Ekonomski šoli Celje za program ekonomist (87), na zasebnih šolah pa se je mogoče prijaviti le še na Dobi Epis - Višji strokovni šoli Maribor v program poslovni sekretar (20). Pri mestih za izredni vpis na javnih zavodih s 113 mesti prednjači program strojništva na Šolskem centru Novo mesto, v okviru zasebnih šol pa s 118 mesti program ekonomist na šoli B2 v Mariboru.

Za študente višjih šol je sicer v prihodnjem študijskem letu na voljo 12.572 mest, od tega na javnih visokih šolah in šolah s koncesijo 4.155 za redne, 3.780 pa za izredne študente. Še 4.637 vpisnih mest za izredni študij razpisujejo zasebne višje strokovne šole. V prvem roku je prijavo podalo 3.161 kandidatov, od tega jih je bilo sprejetih 2.381.

V Sloveniji deluje 49 javnih in zasebnih višjih strokovnih šol, ki bodo v študijskem letu 2017/2018 izvajale 33 različnih študijskih programov. Za izredni študij pa se lahko prijavijo še na prosta mesta po tem roku, so sporočili iz skupnosti višjih strokovnih šol.

Pogoji za vpis v višješolski program

V višješolski program se lahko vpišejo kandidati s splošno ali poklicno maturo (zaključni izpit oz. diplomo pred letom 2002) ali pa opravljenim mojstrskim/delovodskim/poslovodskim izpitom, če imajo tri leta delovnih izkušenj, pri čemer je treba opraviti tudi preizkus znanja iz slovenščine (italijanščine ali madžarščine) in matematike ali tujega jezika v obsegu za poklicno maturo.

Za vpis v študijske programe Balet, Fotografija, Medijska produkcija, Oblikovanje materialov ali Organizator socialne mreže morajo poleg splošnih pogojev opraviti še preizkus posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti.

V dveletno višješolsko izobraževanje se lahko redno vpišejo tudi tisti, ki so leto ali dve že redno študirali v katerem od visokošolskih programov. Ob omejitvi vpisa pa imajo prednost tisti, ki še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju.

V skupnosti poudarjajo, da na višjih strokovnih šolah beležijo tudi posameznike z magisterijem ali doktoratom, ki se v višješolsko izobraževanje vključijo z namenom pridobitve uporabnega znanja.

Kandidati se prijavijo z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe na tej povezavi. Izpolnjen obrazec je treba natisniti, podpisati in ga poslati priporočeno na prijavno službo v Celje. O uspešnosti prijav bodo pisno obveščeni do 22. septembra, do 3. oktobra bo potekal vpis sprejetih.

Al. Ma.