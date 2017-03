Se obeta konec izogibanju obravnavam in sprejemanju sodne pošte?

Vlada sprejela zakon o probaciji in novelo zakona o kazenskih postopkih

16. marec 2017 ob 14:41

Vlada je sprejela zakon o probaciji, ki uvaja probacijsko službo za nadzor alternativnega prestajanja milejših kazni, in novelo zakona o kazenskem postopku, ki je namenjena izboljšanju pregona gospodarske kriminalitete.

Novela zakona o kazenskem postopku predstavlja najbolj obsežno spremembo 22 let starega zakona o kazenskem postopku. Z novelo skušajo na pravosodnem ministrstvo nasloviti pomanjkljivosti zakona, ki so omogočali zavlačevanje sodnih postopkov in zniževali učinkovitost dela preiskovalnih organov, je po seji vlade dejal pravosodni minister Goran Klemenčič.

Z novimi vzvodi bodo vse institucije v vseh fazah predkazenskega postopka dobile nove vzovde za pohitritev postopkov brez posega v človekove pravice, je dejal Klemenčič in dodal, da so v noveli okrepljeni in jasneje opredeljeni postopki policije in tožilstva. Novela tudi omejuje nepotrebno branje obsežnega dokaznega gradiva na glavni obravnavi.

Po novem pa bo moč vložiti obtožnice mimo postopka preiskave, kar bo, tako Klemenčič, omogočilo zelo hitrejše postopke. Z novelo bodo uvedeni tudi ukrepi odločanja na drugi stopnji, brez vračanja v ponovno sojenje na prvo stopnjo. "Zaostrujemo pa tudi pogoje za izmikanje obravnavam, kot so neupravičena zdravniška opravičila in izboljšujemo ureditev vročanja sodne pošte," je še dejal Klemenčič

Alternativne kazni za milejša kazniva dejanja

Vlada pa je sprejela tudi zakon o probaciji, ki uvaja posebno službo za izvrševanje alternativnih sankcij. Klemenčič je ob tem dejal, da je dobrih 55 odstotkov od skoraj 1.500 slovenskih zapornikov obsojenih na krajše zaporne kazni. S stališča penološke stroke je za tovrstne prestopnike koristnejša alternativna sankcija, kot je hišni pripor, družbeno koristno delo, poplačilo škode žrtvam in podobno.

"Vse to že imamo urejeno v zakonu, nimamo pa nikogar, ki bi to izvrševal, tako kot v tujini to počnejo probacijske službe," je dejal Klemenčič in dodal, da so cilji probacijskih služb zmanjševanje povratništva med storilci milejših kaznivih dejanj in reševanje težave prezasedenosti zaporov.

Vlada seznanjena s skrajševanjem čakalnih vrst

Vlada se je seznanila tudi z rezultati programa skrajševanja čakalnih dob v zdravstvu, ki je po mnenju ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc dal zadovoljive rezultate. "očno so se skrajšale čakalne dobe na revmatologiji iz 14 na 2 meseca, kjer smo uspeli na teden dogovoriti dve dodatni ambulanti," je dejala ministrica in dodala, da so program lani začeli izvajati oktobra, zaradi usklajevanja virov financiranja, letos pa se bo program začel izvajati aprila.

Za letošnji program skrajševanja čakalnih vrst so izbrali tiste posege, ki po zdravniških kriterijih pomenijo slabše zdravstveno stanje in kakovost življenja, če se jih pravočasno ne opravi. Na prednostni listi za krajšanje čakalnih dob pa so tudi prvi pregledi pri specialistu. Za program je letos zagotovljenih 25 milijonov evrov, ministrica pa uje ob tem dejala, da bodo sredstva zagotovili tako, da bodo stroške pripravništva iz zdravstvene blagajne prenesli na državni proračun.

