Se številni zakoni tik pred volitvami vlagajo zaradi nabiranja glasov?

V koaliciji kritični zaradi kopice zakonov, ki jih vlaga SMC

28. februar 2018 ob 17:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

SMC poskuša z vlaganjem številnih zakonov nabirati volilne glasove, je bilo o kopici zakonov v parlamentarni proceduri kritično slišati na sestanku koalicije. V SMC-ju kritike zavračajo kot neupravičene.

Na vrhu koalicije so se seznanili z vsemi zakonskimi predlogi, ki so bili vloženi v zakonodajni postopek, in se pogovorili o tem, kako bodo "izpeljali ta del procesa do konca mandata", je po sestanku pojasnila vodja poslanske skupine SMC-ja Simona Kustec Lipicer. Po njenih besedah so ugotovili, da so z vidika zakonodaje zelo dejavni in bodo delali do konca, tako rekoč do volitev. Dodala je, da poslanski predlogi zakonov odpirajo družbene teme, ki se jih do zdaj niso lotevali.

Kritike na račun poslancev SMC-ja o številu vloženih zakonov pa so po njenem mnenju izrazito neupravičene. Podatki namreč kažejo, da niso samo poslanci SMC-ja vlagali zakonov, pač pa tudi številni drugi. Ob tem je Kustec Lipicerjeva opozorila, da je vlaganje zakonov temeljno poslanstvo dela poslancev.

Zakonske predloge, ki so vloženi, po njenih besedah ves čas koalicijsko usklajujejo. Velika večina jih ima pri vložitvi tudi podporo koalicijskih partnerjev. V nadaljevanju pa se bodo na podlagi argumentov in ocene javnofinančnih posledic skupaj odločili, ali bodo predlogi dobili podporo ali ne.

Poslanci imajo pravico vlagati zakone

Da imajo poslanci v skladu s poslovnikom pravico do vlaganja zakonov, priznava tudi vodja poslanske skupine DeSUS-a Franc Jurša. Se bo pa treba po njegovih besedah znotraj koalicije odločiti, ali bodo vse te zakone obravnavali po skrajšanem postopku, ki je večinoma predlagan, ali pa po rednem.

Kot je dodal, marsikdo od poslancev misli, da bo z vlaganjem zakonov dobil večjo podporo na volitvah, a sam meni, da ni ravno tako. Opozoril je še, da bi potrebovali ogromno proračunskih sredstev, če bi sprejeli vse predlagane zakone. V tem primeru bi bilo po njegovih besedah logično, da bodo tudi v javnem sektorju zahtevali povišanje plač, "navsezadnje pa bodo tudi oni zahtevali, da upokojenci dobijo večji del".

"Obljube s figo v žepu"

Še bolj kritičen je vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han. "Nekateri gledamo na državo malo drugače kot drugi. Nekateri gledamo na delo poslancev drugače kot drugi," je opozoril. Res je sicer, da ima poslanec možnost vlaganja zakonov, a po njegovih besedah je "najnevarneje, ko poslanec začenja različnim segmentom družbe obljubljati zadeve, ki jih s figo v žepu ne more izpeljati".

Spomnil je, da ima država ta trenutek težave s stavko javnega sektorja, in na to bi se morala osredotočiti vlada. Z vlaganjem takšnih zakonskih predlogov pa dajejo signal, "da je denarja v tej državi dovolj", kar bo zelo otežilo pogajanja s sindikati javnega sektorja.

Han je bil kritičen tudi do predsednika DZ-ja Milana Brgleza, ki bi moral v tej situaciji s svojo avtoriteto poslance umirjati, pa tudi sam vlaga predloge zakonov. "V teh zadnjih mesecih bi bilo dobro, da smo malo državniki, in ne samo ljudje, ki nagovarjamo volivke in volivce, in ni pomembno, koliko stane," je bil oster.

