Še veliko odprtih vprašanj glede manjšinske vlade

Pogovori v strankah

7. avgust 2018 ob 08:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Po vseh peripetijah v koalicijskih usklajevanjih se je vendarle zgodil premik glede oblikovanja vlade. Peterica strank bo v sredo v DZ vložila kandidaturi Marjana Šarca za mandatarja in Dejana Židana za predsednika DZ-ja. Ob tem odprta vprašanja ostajajo.

Med drugim to, ali bo peterčku in Levici uspelo uskladiti protokol o sodelovanju, pa tudi, ali bo Levica prikimala predlogu peterice, da Dejan Židan postane predsednik državnega zbora.

Čas ni zaveznik nikogar v zgodbi o oblikovanju koalicije, prav veliko manevrskega prostora pred petkom, ko bo potekel drugi krog iskanja mandatarja, nimajo. V ponedeljek bo odločanje poslank in poslancev. A uresničitev pričakovanj Šarca in peterice je odvisna od glasov Levice, ki jih Šarec še vedno nima, in sicer tako kot Levica nima, kot pravi, zagotovil od peterice, da se koalicijska oziroma partnerska pogodba ne bo bistveno spreminjala in da bistvenih sprememb ne bo tudi v za zdaj še neusklajenem protokolu o sodelovanju.

Prav tako ni jasno, kako bo ravnala Levica glede Židanove izvolitve na mesto predsednika državnega zbora, saj je peterica to odločitev sprejela sama, kar je spet vneslo nekaj nezaupanja v že tako zapletene odnose.

In potem ko bodo strokovne skupine peterice in Levice danes usklajevale protokol o sodelovanju, bodo odgovor na vprašanje, kaj sodelovanje v koaliciji - vsebinsko in kadrovsko - prinaša Socialnim demokratom, popoldne iskali člani predsedstva stranke. Podoben sestanek za popoldne napovedujejo tudi v SMC-ju. Pravijo, da bo padla odločitev o tem, ali je partnerska pogodba sprejemljiva za podporo Šarčevemu mandatarstvu. V SAB-u bodo z dokončnimi odločitvami počakali in o vstopu v koalicijo odločali, ko bo dogovorjeno vse, torej partnerska pogodba, protokol o sodelovanju z Levico in kadrovski razrez. V DeSUS-u pa si bodo čas za vnovičen pogovor vzeli, ko bo Šarec potrjen za mandatarja.

Nataša Mulec, Radio Slovenija