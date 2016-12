Še zadnje priprave na božični večer

Božična poslanica premierja: Čas je najbolj dragoceno darilo

24. december 2016 ob 11:08,

zadnji poseg: 24. december 2016 ob 16:10

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Kristjani na sveti večer, ko bodo po cerkvah potekale polnočnice, slavijo rojstvo Jezusa Kristusa. Še pred tem pa bodo mnogi v družinskem krogu postavili jaslice in božično drevesce ter se zbrali za slovesno večerjo.

V ljubljanski stolnici bo polnočno mašo daroval ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore, v mariborski pa nadškof in metropolit Alojzij Cvikl. Evangeličanski škof Geza Filo bo božično bogoslužje opravil popoldne v evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani. Polnočno mašo v celjski stolnici bo daroval celjski škof Stanislav Lipovšek, v koprski stolni cerkvi bo mašo daroval koprski škof Jurij Bizjak, v novomeški stolnici škof Andrej Glavan ter v murskosoboški stolnici škof Peter Štumpf.

Jaslice in božično drevesce

Božič je eden največjih krščanskih praznikov. Kristjani namreč verjamejo, da se je z Jezusovim rojstvom Božji Sin učlovečil in se dokončno zavzel za svet in človeka. Na rojstvo se pripravljajo v tihem pričakovanju z molitvijo v krogu družine ter postavijo jaslice in okrasijo božično drevesce.

Katoličani in evangeličani božič obhajajo po gregorijanskem koledarju 25. decembra, pravoslavni verniki pa zaradi uporabe julijanskega koledarja, ki je zamaknjen za 13 dni, 7. januarja po gregorijanskem.

Božična poslanica premierja Mira Cerarja

V božični poslanici je predsednik vlade Miro Cerar državljanom zaželel vesele in doživete božične praznike in jih hkrati pozval, da v prazničnem času ne pozabjio na osamljene, bolne in pomoči potrebne. Prihajajoče praznične dni naj državljanke in državljani izkoristijo za tiste, ki jih imajo najraje, je v videonagovoru svetoval premier Cerar in hkrati spomnil, da je čas najbolj dragoceno darilo, ki ga lahko podarimo drug drugemu.

"Prepogosto hitimo mimo tistih, ki naše sočutje najbolj potrebujejo. Bodimo preprosto ljudje, prisluhnimo si, pomagajmo si, vzemimo si čas zase in za ljudi okoli nas, posvetimo se drug drugemu. Dovolimo, da v naše misli in srca vstopita mir in radost," je sklenil Cerar.

Božič je čas, ki ga preživljamo v zavetju družine in prijateljev, čas čarobnih občutkov, toplih stiskov rok in čas obdarovanja, je naštel in hkrati poudaril, da se ravno ob božiču tema spet začne umikati svetlobi, kar v srcih budi novo upanje. Božič simbolizira novo spočetje in življenje, ki verujočim predstavlja globoko versko izkušnjo, za preostale pa predvsem doživetje povezanosti z bližnjimi.

Posebej je spomnil tudi na najmlajše, za katere upa, da se jim bodo uresničile želje, ki jih v obliki pisem pošiljajo dobrim zimskim možem. Dobre želje je Cerar namenil tudi Slovencem zunaj meja Slovenije ter slovenskim vojakom in policistom na delu v tujini.

