Seja DZ-ja: Premier odgovarja poslancem

Vprašanja za vlado

16. oktober 2017 ob 11:41,

zadnji poseg: 16. oktober 2017 ob 13:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci so redno oktobrsko sejo začeli z vprašanji premierju. Cerar upa, da bo preiskava odgovornosti za bančne luknje čim prej na sodiščih.

Premier Miro Cerar poslancem odgovarja na vprašanja o odpravi varčevalnih ukrepov in investicijah za gospodarski razvoj, o ugotavljanju položajne in politične odgovornosti za nastanek bančne vrzeli, o zagotavljanju enakih meril za vse državljane in o dopolnitvi ustave, s katero bi se narodnim skupnostim, po izvoru iz razpadle SFRJ, priznal status manjšinskih narodnih skupnosti.

"Javni linč je neprimeren"

SDS-ov poslanec Anže Logar je naštel imena ljudi, ki naj bi bili domnevno krivi za bančno luknjo in danes delujejo v različnih vladnih oz. državnih institucijah. A Cerar mu je odgovoril, da nihče od navedenih ni bil ovaden, sploh pa ne pravnomočno obtožen. "Zato nimam oprijemljivega razloga, da bi menil, da naštete osebe niso primerne za opravljanje funkcije." Dodal je, da se mu takšen javni linč zdi neprimeren.

Hkrati Cerar upa, da se bo večji del te zgodbe, ki je trenutno na državnem tožilstvu, kmalu preselil na sodišča. "Odločno smo se lotili preiskav, uvedli pa smo tudi več sistemskih ukrepov, da do tovrstnih zlorab ne bo več prihajalo," je dejal. Povzel je statistiko, da je bilo največ spornih kreditov najetih v obdobju od 2004 do 2008. Policija je od leta 2013 do septembra letos zaznala 258 sumov kaznivih dejanj v bankah, podala 106 kazenskih ovadb za 138 kaznivih dejanj ter pri tem ovadila 157 bančnikov in škodo v teh postopkih ocenila na 456 milijonov evrov. Od leta 2015 se število zaznanih kaznivih dejanj zmanjšuje, v preiskavi je še 35 sumov kaznivih dejanj.

Klemenčič še nima 46 glasov za zakon

Sicer pa bodo na oktobrski seji znova odločali o spremembah zakona o kazenskem postopku, ki rahlja pravila za pospešitev predkazenskega postopka. V Državnem svetu so na zakon izglasovali veto in ga vrnili poslancem. Ti so ga sicer prejšnjič potrdili z 32 glasovi, da bi obveljal, pa jih v drugo potrebuje 46. Minister za pravosodje Goran Klemenčič bo torej še moral iskati podporo.

Sejo Državnega zbora lahko od 12. ure naprej spremljate na 3. programu TV Slovenija in prek RTV 4D.

A. S.