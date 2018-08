Sestava nove vlade dobiva jasen obris

Sestavljanje vlade 2018

27. avgust 2018 ob 07:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Dokončno odločitev o vstopu v vlado bodo sprejemale stranke SMC, SD in LMŠ, hkrati pa bodo še potrjevale svoje ministrske kandidate. Vlada tako polagoma dobiva (skoraj) dokončen ministrski obris.

Sestava nove vlade je sinoči dobila jasen obris. V stranki LMŠ – kot zadnji od petih strank prihodnje koalicije – so namreč izbrali svoje ministrske kandidate, je za Radio Slovenija poročala Nataša Mulec. To so Andrej Bertoncelj za finance, Samo Fakin za zdravje, Boštjan Poklukar za notranje zadeve in Tugomir Kodelja za javno upravo.

Kdo so LMŠ-jevi kandidati

Bertoncelj je doktor ekonomskih znanosti s področja financ, ki je 20 let deloval na vodstvenih položajih v farmacevtski industriji. Na ministrski položaj se bo preselil iz uprave Slovenskega državnega holdinga.

Reševanja nakopičenih težav v zdravstvu se bo lotil javnosti znan nekdanji šef Zavoda za zdravstveno zavarovanje Fakin, ki je aprila odstopil s položaja predsednika uprave Thermana Laško in potem odprl podjetniško svetovanje. Pri Fakinu ne gre spregledati tudi, da mu je SMC odrekel podporo, ko je skušal dobiti tretji mandat na čelu zdravstvene zavarovalnice.

Poklukar, sicer magister javne uprave, je svoje delo začel na obrambnem ministrstvu. Leta 2015 je aktivno sodeloval pri soočanju z begunsko krizo, od lani pa je vodja centra za obveščanje v Kranju.

Kandidat za javno upravo Kodelja je širši javnosti neznan.

Omenjene kandidate morajo potrditi še člani izvršnega odbora LMŠ-ja, ki se bodo sešli pozno popoldne.

Odločitve tudi v SD-ju in SMC-ju

Za isti čas sta sklicana tudi organa SD-ja in SMC-ja, na katerih bodo potrdili svoje ministrske kandidate in se tudi dokončno odločali o vstopu v vlado Marjana Šarca. Presenečenj ni pričakovati, Šarčeva vlada je tako dobila celoten obris. Mandatar pogovore z vsemi ministrskimi kandidati predvideva za prihodnje dni.

Peterica strank bo prihodnje sodelovanje zapečatila predvidoma v četrtek s podpisom koalicijskega sporazuma, dan za tem bo predsednik vlade Šarec v državni zbor vložil listo ministrskih kandidatov. Vse potrebno za sestavo nove vlade bodo po besedah novega predsednika Dejana Židana uredili tudi v državnem zboru, kjer morajo oblikovati odbore, pred katerimi bodo ministrski kandidati zaslišani 7. in 10. septembra. DZ bo o Šarčevi vladi odločal tri dni za tem, torej 13. septembra, še poroča Radio Slovenija.

Neuradni seznam kandidatov (nekateri so še nepotrjeni):

Ministrstvo Kandidat Stranka Finance Andrej Bertoncelj LMŠ Zdravje Samo Fakin LMŠ Notranje zadeve Boštjan Poklukar LMŠ Javna uprava Tugomir Kodelja LMŠ Gospodarstvo, tehnologija Zdravko Počivalšek SMC Okolje in prostor Jure Leben SMC Delo, družina, socialne zadeve Ksenja Klampfer SMC Zunanje zadeve Miro Cerar SMC Šolstvo, šport Jernej Pikalo SD Pravosodje Andreja Katič SD Kultura Dejan Prešiček SD Infrastruktura Alenka Bratušek SAB Razvoj in kohezija Marko Bandelli SAB Slovenci v zamejstvu Peter Jožef Česnik SAB Obramba Karl Erjavec DeSUS Kmetijstvo Aleksandra Pivec DeSUS

Al. Ma.