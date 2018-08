Tonin: Nespoštovanje dogovorov je slab začetek koalicije

Seja kolegija predsednika DZ-ja

16. avgust 2018 ob 07:29,

zadnji poseg: 16. avgust 2018 ob 15:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Šesterica strank je predlagala razrešitev predsednika DZ-ja Mateja Tonina v petek. Tonin je napovedal, da bo odstopil sam, in sporočil, da dogovori v tej koaliciji očitno ne držijo.



Stranke so na seji mandatno-volilne komisije predlagale razširitev dnevnega reda petkove seje tudi z volitvami podpredsednikov DZ-ja, razrešitvijo zdajšnjega predsednika DZ-ja in volitvami naslednika predsednika DZ-ja Mateja Tonina. Tonin se je na predlog odzval s pojasnilom, da trenutno poslovniške pogoje za uvrstitev na dnevni red izpolnjujejo le volitve podpredsednikov DZ-ja, ne pa tudi predsednika DZ-ja. Dokler je namreč mesto predsednika DZ-ja zasedeno, namreč kandidatur za novega predsednika ni mogoče vlagati, je pojasnil Tonin.

Predlagateljice, ki so njegovo razlago sprejele, so se odločile, da še pred petkovo sejo zadostijo poslovniškim pogojem za uvrstitev razrešitve zdajšnjega predsednika DZ-ja in volitve novega na dnevni red izredne seje.

Lovljenje poslovniškega roka

Tonin je v izjavi za medije predstavil svoj predlog dnevnega reda. V petek bi opravili samo prvo točko, to je volite za novega predsednika vlade. To pa zato, da se ujame rok 2. kroga iskanja mandatarja, ki se izteče opolnoči, je zatrdil Tonin, če bi se seja zavlekla in bi glasovanje bilo opravljeno kasneje, potem ne bi bilo veljavno. V podkrepitev je navedel mnenje zakonodajnopravne službe DZ-ja.

Nadaljevanje seje bi opravili naslednji četrtek, kot druga točka je potencialni tretji krog, če v drugem mandatar ne bi dobil dovolj glasov. Tretja točka je odlok za 35 milijonov evrov za zdravstvo, četrta pa volitve dveh podpredsednic državnega zbora, je napovedal. Za to mesto sta predlagani Tina Heferle (LMŠ) in Monika Gregorčič (SMC). Takoj, ko bo to storjeno, bo odstopil tudi sam, je napovedal.

To je dnevni red, ki ga bo predlagal. Če se koalicija z njim ne bo strinjala, bo lahko predlagala drugačen dnevni red, v katerem bi njega razrešili.

Tonin: Beseda koalicije očitno ne velja

"Naj jasno povem, da se tega položaja ne oklepam, odstopil bom sam. Pri meni beseda velja," je zagotovil. Šesterico pa je obtožil, da se danih zavez ne drži. "V predlog so zapisali, da je bil 22. junija dogovor, da bomo opravljali funkcijo do oblikovanja koalicije. Drugi del so zamolčali. Tudi iz magnetograma je vidno, da sem povedal, da se bom umaknil, ko bo oblikovana nova vlada. Ta del dogovora so preskočili," je povedal. "Če bi bili pikolovski, bi lahko rekel, da ni znana niti koalicija, saj ni formalno podpisanega koalicijskega dogovora."

Dogajanje je zanj kronski dokaza, da je bil nevstop NSi-ja v to koalicijo pravilna odločitev. "Jasno je, da v tej koaliciji dogovori tudi pred vsemi koalicijskimi partnerji ne zdržijo niti dva meseca." To je po njegovih besedah slab začetek koalicije in slaba popotnica za prihodnost. Podal je svojo politično analizo, da šesterica hiti zato, ker niti sama ne verjame, da bo ministrska ekipa izvoljena, sicer s to časovnico ne bi imeli težav. Nadalje po Toninovi oceni v SD-ju ne verjamejo povsem, da bi lahko bil Dejan Židan izvoljen za predsednika DZ-ja po tem, ko bo ministrska ekipa že oblikovana, saj bi jim začeli drugi partnerji kazati zobe zaradi zamer iz preteklosti. "To sicer ni moja stvar. To so koalicijske spletke, v katere se ne želim spuščati."

V DZ predlog za razrešitev Tonina

Kot navajajo poslanci peterice in Levice v predlogu, je bil Tonin začasno izvoljen za predsednika DZ-ja na podlagi dogovora političnih strank, in sicer do oblikovanja koalicije. Kot so pojasnili, je "v tem trenutku dosežen dogovor o oblikovanju koalicije med strankami LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS ter s podporo opozicijske Levice, s čimer je dosežena zadostna večina za izvolitev predsednika vlade ter predsednika in podpredsednikov DZ-ja". Zato podajajo predlog za Toninovo razrešitev, ki je funkcijo prevzel začasno.

Je Levica opozicijska ali koalicijska stranka?

Poslance sicer čaka še razrešitev dileme statusa Levice v državnem zboru. Tonin je v izjavi za javnost po koncu mandatno-volilne komisije dejal, da gre za koalicijsko stranko, v Levici vztrajajo, da so opozicijska stranka. Ustavni pravnik Jurij Toplak je glede statusa Levice opozoril, da je definiranje in tolmačenje poslovnika notranja stvar DZ-ja. "Poslanci morajo torej sami odločiti, katere bodo imeli za koalicijske in katere za opozicijske poslanske skupine in poslance, pri tem pa morajo slediti uveljavljenemu pomenu izraza 'opozicija' in sistemu parlamentarne demokracije, ki ga zapoveduje ustava," je navedel in ob tem spomnil, da je ne glede na sporazume in pogodbe bistveno predvsem ravnanje poslancev v parlamentu.

Poslanci, ki so de facto partnerji vlade, niso opozicija, je izpostavil Toplak. Če bi poslanci dodelili mesta, namenjena opoziciji, stranki, ki glasuje za predsednika vlade, za ministre in za druge predloge vladajoče stranke ter v pretežnem delu podpira vladne predloge, težko govorimo o parlamentarni demokraciji in takšno imenovanje bi tudi lahko bilo neskladno z ustavo. Za demokratičnost Slovenije in DZ-ja je vsekakor bolje, da poslanci Levice nimajo za opozicijsko stranko, je poudaril ustavni pravnik.

Toplak: Če bo Šarec izvoljen po polnoči, bo izvolitev vseeno skladna z ustavo

Glede opozoril nekaterih, da je treba na petkovi seji glasovanje o kandidatu za predsednika vlade izpeljati do polnoči, je Toplak poudaril, da poslovnik ne razlikuje med volitvami in glasovanjem. "Volitve so daljši proces, ki vključuje več faz, med katerimi poslovnik omenja predstavitev programskih zasnov vlade in vlade," je pojasnil. Če se postopek volitev predsednika vlade začne znotraj roka, pa se ta postopek zavleče čez polnoč v naslednji dan, Toplak pritrjuje stališču, da je takšna izvolitev veljavna in skladna z ustavo.

