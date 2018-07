Šesterica strank nadaljuje koalicijska pogajanja, v četrtek še srečanje Pahorja in Janše

Ali bo Janša sprejel kandidaturo?

10. julij 2018 ob 07:37,

zadnji poseg: 10. julij 2018 ob 11:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Šesterica strank bo pogajanja o kolicijski pogodbi nadaljevala v sredo, v četrtek pa bo predsednik Borut Pahor sprejel prvaka SDS-a Janeza Janšo.

V četrtek bo znano, ali bo Janez Janša sprejel kandidaturo za mandatarja za sestavo nove vlade. Predsednik države Borut Pahor je minuli teden namreč ugotovil, da nihče od morebitnih mandatarskih kandidatov ne uživa zadostne podpore za izvolitev. Pahor je že pred tem večkrat povedal, da bo v takšnem primeru za premiersko funkcijo predlagal predsednika stranke, ki je na nedavnih volitvah osvojila največ poslanskih sedežev, torej SDS.

Še pred imenovanjem Janše za mandatarja, se bo z njim o tej možnosti v četrtek še posvetoval. Janša minuli teden sporočene Pahorjeve namere ni želel komentirati, v njegovi stranki tudi niso želeli pojasniti, kaj bo Janša Pahorju povedal oziroma ali namerava mandat sprejeti.

Kako se bo odločil Janša?

Janša lahko sicer kandidaturo tudi sprejme in nato soglasje h kandidaturi umakne še pred glasovanjem o predlogu v DZ-ju. Imajo pa pravniki različna stališča o tem, ali bi to pomenilo, da je prvi krog glasovanja o mandatarskem kandidatu že končan, četudi do dejanskega glasovanja ne pride. Pahor tako ugotavlja, da bo ravnal ustavnopravno nesporno, če se bo pred posredovanjem mandatarskega predloga prepričal, da kandidat pred glasovanjem v DZ-ju soglasja ne bo umaknil.

Med poslanskimi skupinami so sicer podporo Janši na posvetovanjih pri predsedniku republike poleg poslancev SDS-a napovedali poslanci SNS-a in šest od sedmih poslancev NSi-ja, kar ni dovolj, da bi Janša prestal glasovanje v državnem zboru.

Šesterica ostaja optimistična

Zadostne podpore zaenkrat nima zagotovljene niti predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec, ki vodi pogajanja o koalicijski pogodbi med strankami LMŠ, SD, SMC, DeSUS, NSi in SAB. LMŠ je v ponedeljek morebitnim koalicijskim partnerjem predal predlog koalicijske pogodbe dopolnjen s predlogi, o katerih so se uskladili pretekli teden.

Iz posameznih strank je bilo sicer v ponedeljek slišati, da z besedilom predloga koalicijske pogodbe še niso popolnoma zadovoljni, pri ključnih temah naj bi manjkali predvsem zneski, roki in izračuni. Morebitni partnerji ostajajo optimistični, saj menijo, da bodo lahko podrobnosti uskladili vsaj v tolikšni meri, da bodo lahko v nadaljevanju tedna predlog obravnavali tudi organi nekaterih strank.

Pogajanja prestavljena na sredo

Koalicijska pogajanja bi se sicer morala nadaljevati popoldne, a so jih zaradi več razlogov prestavili. Med drugim se jih ne bi mogla udeležiti predsednik SMC-ja Miro Cerar, ki se udeležuje vrha berlinskega procesa v Londonu, prvak DeSUS-a Karl Erjavec in predsednica SAB-a Alenka Bratušek.

Morebitne partnerice pa naj bi si želele dan več tudi zato, da pregledajo osnutek koalicijske pogodbe, ki so ga prejele v ponedeljek.

Sešel se bo izvršilni odbor NSi-ja

Zvečer se bo o tem, ali je omenjeni osnutek dovolj dobra podlaga za nadaljevanje pogovorov o morebitni koaliciji, izrekal tudi izvršilni odbor NSi-ja. Pet strank namreč še vedno čaka na prve signale organov te stranke o tem, ali bo možno vlado sestaviti z NSi-jem ali ne. Končno odločitev bosta sicer sprejemala svet stranke in članstvo na internem referendumu.

Znana bo tudi odločitev Levice, ali in na kakšen način bi lahko sodelovali s potencialno vlado pod vodstvom Šarca. V ponedeljek zvečer je že zasedal svet Levice, ki se je po besedah poslanke Violete Tomić pogovarjal "v luči dejstva, da je bila Levica izključena iz koalicijskih pogajanj". Šarec namreč na skupne pogovore potencialnih koalicijskih partnerjev Levice ni povabil, se je pa z njimi nekajkrat ločeno sešel.

Sa. J.