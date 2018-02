Shod v podporo Makedoniji: "Vse, kar se dogaja sedaj, je neke vrste genocid nad makedonskim narodom"

Ocenite to novico!

Shod v Ljubljani

11. februar 2018 ob 14:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Več sto ljudi je sredi Ljubljane izražalo podporo državnemu imenu Makedonija in zahtevalo ustavitev pogovorov o spremembi imena makedonske države. Kritike so padle tudi na račun Samuela Žbogarja.

Civilno-družbena iniciativa slovensko-makedonskega prijateljstva je v Ljubljani pripravila shod v podporo imenu Makedonije, na katerem so med drugim zahtevali takojšnjo ustavitev pogovorov o spremembi imena makedonske države, umik po njihovem mnenju neustavnega zakona o dvojezičnosti in popis prebivalstva pod nadzorom mednarodnih organizacij.

Dočinski: Nihče nas nima pravice ovirati

Kot je v nagovoru dejal predstavnik iniciative Andrej Dočinski, Makedonci po svetu močno nasprotujejo kakršnim koli pogajanjem z Grčijo glede imena Republika Makedonija. Na shodu se je zbralo okoli 250 ljudi, po ocenah Dočinskega pa okoli 500.

Da je Grčija tista, ki je prekršila dogovor z blokado včlanitve Makedonije v Nato leta 2008, je po njegovih besedah potrdilo tudi Meddržavno sodišče v Haagu leta 2011. "Prav tako je potrdilo, da imamo Makedonci pravico uporabljati ime Makedonija v mednarodnih odnosih in da nas pri tem nima nihče pravice ovirati," je poudaril.

Strogo je tudi obsodil "neodgovorno in nezakonito sprejetje neustavnega zakona o dvojezičnosti s strani makedonskega parlamenta" ter "neprestane napade na ozemeljsko suverenost Makedonije". Iniciativa nasprotuje tudi temu, da se s podpisom sporazuma o dobrososedskih odnosih z Bolgarijo "na novo piše makedonska zgodovina".

"Vse, kar se dogaja sedaj, je neke vrste genocid nad makedonskim narodom, saj želijo, da Makedonija spremeni svoje ime - ime naroda, jezika, zgodovine. Briše se vse, kar je bilo makedonsko," je opozoril.

Zahteve iz deklaracije

Z deklaracijo tako med drugim zahtevajo takojšnjo ustavitev pogovorov o spremembi imena Makedonija, ki jih po njihovih navedbah skrivoma izvaja makedonska vlada pod pokroviteljstvom ZN-ja, preklic morebitnih sprememb ustavnega imena Republika Makedonija in sprejetje resolucije ZN-ja, s katero bi Makedonijo priznali pod ustavnim imenom.

Zahtevajo tudi umik po njihovih ocenah neustavnega zakona o dvojezičnosti, organizacijo popisa prebivalstva pod strogim nadzorom mednarodnih organizacij v prihodnjih šestih mesecih in ustavitev postopka spreminjanja statusa makedonske pravoslavne cerkve.

"Če vlada teh zahtev ne more zagotoviti, zahtevamo razpustitev parlamenta in razpis novih volitev, kjer bomo lahko predstavniki makedonske manjšine izbrali svojega predstavnika skladno z načelom proporcionalnosti," so v iniciativi še zapisali v deklaraciji.

Dolgotrajen spor z Grčijo

Makedonija je že leta v sporu z Grčijo zaradi imena. Za Grčijo predstavlja ime Makedonija del njene kulturne dediščine. Makedonija je tudi ime pokrajine na severu Grčije, ki naj bi bila središče antičnega imperija Aleksandra Velikega. Grška vlada zato rabi te besede pri poimenovanju makedonske države nasprotuje.

Zaradi spora, ki se vleče že vse od razpada Jugoslavije pred več kot četrt stoletja, Atene blokirajo nadaljnje približevanje Makedonije EU in zvezi Nato, članica ZN pa je lahko postala le pod imenom Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (FYROM). V zadnjem času pa je prišlo več namigov makedonskih oblasti, da so pripravljeni na spremembo imena.

Makedonski premier Zoran Zaev je tako ta teden izrazil pripravljenost, da bi za rešitev spora o imenu države z Grčijo lahko Makedoniji dodali geografsko označbo. Več ni želel povedati. Med doslej znanimi predlogi sta Zgornja in Severna Makedonija, pa tudi Vardarska Makedonija, Nova Makedonija in Republika Makedonija (Skopje).