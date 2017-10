Sindikalni centrali ZSSS in Pergam potrdili združevanje

Največja združena sindikalna centrala bo imela več pogajalske moči

25. oktober 2017 ob 13:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dve izmed največjih slovenskih sindikalnih central Sindikalna konfederacija Pergam in ZSSS sta predstavila razloge in cilje medsebojnega združevanja, med katerimi vidita predvsem izboljšanje položaja delavcev.

V javnosti so se že nekaj časa pojavljale informacije o Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in konfederacija sindikatov Pergam. Vendar še pred dvema tednoma v omenjenih sindikalnih centralah združevanja niso želeli potrditi.

Zdaj združevanje ZSSS in Pergama v največjo sindikalno centralo v Sloveniji ni več skrivnost. Predsednica ZSSS-ja Lidija Jerkič in predsednik KSS Pergam Jakob Počivavšek sta predstavila razloge, zakaj so se odločili združiti moči.

Med razlogi so bili med drugim navedena dejstva, da je "interese članstva in delavstva na splošno možno učinkoviteje zastopati z združevanjem kadrovskih in materialnih resursov ter s skupnimi aktivnostmi in kampanjami, za katerimi stoji številčnejše, združeno članstvo."

S povezovanjem pa bodo skušali preseči razdrobljenost delavskega sindikalnega organiziranja ter "krepiti moč sindikalnih central in s tem ustvariti ugodnejše pogoje za nadaljnje delovanje in razvoj sindikalnega gibanja ter pospešiti organiziranje in povezovanje delavcev v sindikat."

"Sindikati imamo nasprotnikov več kot dovolj, ne potrebujemo jih iskati še med seboj. Združevanje bo zato prihranilo energijo, ki jo bomo usmerili v prizadevanja za boljše življenje naših članov in članic. Večja povezanost, več strokovne pomoči, večja udarna moč, to je vodilo, ki nas je prepričalo, da moramo uspeti v združevanju in pokazati, da je združevanje mogoče," je združevanje pojasnila Lidija Jerkič.

Predsednik Pergam-A Jakob Počivavšek pa je pri prednostih združevanja izpostavil učinkovito in kakovostno podporo sindikatom in članstvu. "Obe sindikalni centrali združujeta dolgoletne izkušnje na področju sindikalnega delovanja, kadre z mnogo znanja in entuziazma ter izbor najboljših praks pri delu s članstvom in nudenjem strokovne pomoči. Vse to bo skupni sindikalni centrali omogočilo, da se učinkovito sooča z izzivi, s katerimi se srečujejo delavke in delavci v Sloveniji," je dejal.

Pergam deluje od leta 1991

Sindikalna konfederacija Pergam je bila ustanovljena leta 1991 in je na začetku povezovala sindikate grafične, papirne, časopisno informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti. Kasneje pa so se ji pridružili številni manjši sindikati zasebnega kot tudi javnega sektorja.

V okviru Pergama med drugim delujejo še sindikat cestnega gospodarstva, sindikat prometnih pilotov, železniški sindikat sprevodnikov, sindikati v zdravstvu, sindikat centrov za socialno delo Since07, sindikat sevalcev, sindikat farmacevtov, sindikat laboratorijske medicine, sindikat medicinskih sester Florence, sindikat veterinarjev, sindikat socialnega zavarovanja, visokošolski sindikat Slovenije, sindikat pravnikov v pravosodju in številni sindikati podjetij iz drugih dejavnosti, kot so kemija, gradbeništvo, trgovina, lesarstvo, kovinska industrija…

ZSSS je trenutno največja sindikalna centrala

ZSSS je bil osnovan 7. aprila 1990 ob razpadu enostrankarskega sistema v Sloveniji in združuje 22 sindikatov dejavnosti iz različnih sektorjev celotne Slovenije. V njegovo okrilje sodijo sindikat državnih in družbenih organov, sindikat delavcev energetike, sindikat finančnih organizacij, sindikat delavcev gostinstva in turizma, sindikat delavcev gradbenih dejavnosti, sindikat kemične, gumarske in nekovinske industrije, sindikat kmetijstva in živilske industrije, sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami, sindikat kovinske in elektroindustrije, sindikat kulture, sindikat lesarstva, sindikat ministrstva za obrambo, sindikat poklicnega gasilstva, sindikat delavcev prometa in zvez, Svobodni sindikat Slovenije, sindikat športnikov, sindikat tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije, sindikat delavcev trgovine, sindikat upokojencev, sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti, sindikat obrtnih delavcev, sindikat zdravstva in socialnega skrbstva.

G. C.