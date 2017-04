Sindikat v bran policistu, ki je obravnaval afganistanskega državljana

Policisti zavračajo očitke o neprimernem postopku

30. april 2017 ob 11:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Policistu, ki je obravnaval afganistanskega državljana, so v bran stopili tudi v Sindikatu policistov Slovenije, kjer poudarjajo, da je policist ravnal strokovno in zakonito. Posnetek postopka se je znašel na spletu ob navedbah, da je policist napadel in poškodoval afganistanskega državljana.

Iz samoorganiziranega centra Second home so ob objavi posnetka sporočili, da se je napad na afganistanskega državljana zgodil, ko je Afganistanec sedel na klopi v bližini ljubljanskega azilnega doma na Viču, potem ko se je napotil na zdravniški pregled zaradi šibkega duševnega zdravja.

Po navedbah centra je policist Afganistanca, čeprav ni begosumen in je imel potrdilo o šibkem duševnem stanju, zbil na tla in ga s teleskopsko palico grobo udaril ter pri tem poškodoval. Po navedbah centra je policist nato Afganistanca še poškropil po obrazu in ranil s solzivcem ter mu zaplenil telefon in osebne predmete.

Policija: Tujec se je upiral prijetju

Očitke so pri ljubljanski policijski upravi takoj zavrnili in dejali, da so obravnavali tujca, ki je bil že v petem postopku priznanja mednarodne zaščite, a je bil postopek zaradi pristojnosti Nemčije po dublinski uredbi končan s sklepom, ki je postal pravnomočen februarja letos. Od takrat dalje je, tako policija, nezakonito bival v Sloveniji in se izmikal policijskim postopkom.

Po obvestilu zaposlenih v azilnem domu, kjer je znova zaprosil za mednarodno zaščito, so policisti odšli ponj z namenom prijetja in nastanitve v Centru za tujce v Postojni zaradi vračanja v prvotno državo oz. v Nemčijo, kjer je že zaprosil za mednarodno pomoč, so še zapisali pri policiji in dodali, da je ob prihodu policistov tujec pobegnil s kolesom.

Pri tem ga je, tako policija, eden izmed policistov dohitel in prijel. Ker se je dejavno upiral prijetju, je policist v skladu z zakonom o nalogah in pooblastilih policije uporabil prisilna sredstva oz. fizično silo (davljenje od zadaj) in mu nataknil "lisice", so navedli na policiji. Pri tem zatrjujejo, da je Afganistanec poškodbe dobil med begom pri padcu s kolesa, in ne med postopkom.

Sindikat pričakuje obravnavo avtorice posnetka

Policistu so v bran pred očitki stopili tudi pri Sindikatu policistov Slovenije (SPS), kjer so obsodili obtoževanje policista, ki je "svojo nalogo opravil strokovno in zakonito, kar dokazuje tudi objavljeni posnetek". Prav tako zakonito ravnanje policistov dokazuje izjava naključnega mimoidočega, ki je policistu tudi priskočil na pomoč, ko je opazil, da oseba na kolesu beži in da ga policist poskuša prijeti. Ko je tujec med bežanjem padel s kolesa in dobil lažjo poškodbo na glavi, so mu policisti tudi takoj ponudili pomoč, so zapisali v sindikatu.

Pri tem pa v SPS-u opominjajo, da iz zapisa na Facebooku izhaja sum kršitve zakona o tujcih, ki določa pogoje za prebivanje tujcev na ozemlju Slovenije. Iz spornega zapisa je namreč razvidno, da so bili njegovi avtorji seznanjeni, da tujec v Sloveniji prebiva nezakonito, in mu pri tem tudi pomagali. Zato v SPS-u od pristojnih pričakujejo, da bodo preverili sum prekrška in ustrezno ukrepali.

L. L.