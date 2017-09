Sindikati javnega sektorja in vlada bodo znova sedli za pogajalsko mizo

Tokrat naj bi se dogovorili o načinu poteka pogajanj

4. september 2017 ob 07:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada in sindikati javnega sektorja začenjajo nov sklop pogajanj. Na tokratnem sestanku se bodo predvidoma dogovorili o načinu poteka pogajanj.

Prva točka na dnevnem redu današnjega srečanja je načrt pogajanj v zvezi z odpravo preostalih anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v javnem sektorju. Po dogovoru o odpravi anomalij za zaposlene do vključno 26. plačnega razreda in pri pooblaščenih uradnih osebah, ki so ga sklenili konec julija, jih čakajo še anomalije nad 26. plačnim razredom.

Prav tako se bodo pogajalci dogovorili o načrtu glede pogajanj o postopnem sproščanju ukrepov na področju plač. Gre za regres za letni dopust in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, o čemer naj bi se dogovorili do konca oktobra.

Na dnevnem redu je tudi predlog novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju, po kateri bi se za zdravnike odpravila omejitev najvišje uvrstitve v 57. plačni razred, zaposlenim pa ne bi bilo več treba vračati preveč izplačanih plač.

Vlada je tudi napovedala, da bodo na pogajanjih predlagali še dogovor o noveli zakona o javnih uslužbencih, s katero bi poenostavili kadrovske postopke in vzpostavili pravne podlage za vodenje evidenc na področju usposabljanja in izpopolnjevanja ter upravljanja kadrov v povezavi z informacijsko podporo. O novelah naj bi se dogovorili do konca oktobra.

Novembra naj bi se dogovorili o uvrstitvi v plačne razrede delovnih mest in nazivov, ki naj bi bila po vsebini, zahtevnosti ali kateri drugi okoliščini primerljiva z zdravniškimi delovnimi mesti. Vzporedno v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest direktorjev pa bo po pojasnilih vlade potekalo tudi medresorsko usklajevanje uredbe o plačah direktorjev.

V prvotnih izhodiščih je vlada za odpravo vseh plačnih anomalij namenila 70 milijonov evrov.

G. C.