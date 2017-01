Poudarki Višja provizija Kapitalski družbi Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na protestu bodo sodelovali sindikati tako javnega kot zasebnega sektorja. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sindikati napovedujejo nov veliki protest zaradi pokojnin

Vlada bi nižala prispevne stopnje

9. januar 2017 ob 14:03

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Sindikati s člani na težkih delovnih mestih so proti nižanju prispevne stopnje delodajalcev za poklicno zavarovanje. Nezadovoljstvo bodo izrazili na protestnih demonstracijah 18. januarja pred ministrstvom za delo.

"Nasprotujemo odločitvi ministrice za delo Anje Kopač Mrak, po kateri se je prispevna stopnja za delodajalce v poklicnem pokojninskem zavarovanju znižala z 9,25 odstotka na osem odstotkov," je na današnji novinarski konferenci sedmih reprezentativnih sindikalnih central dejal predsednik Slovenske zveze sindikatov Alternativa Zdenko Lorber.

Znižana prispevna stopnja v pokojninskem načrtu, veljavnem od 1. januarja, bo po njegovih besedah ogrozila poklicno upokojevanje v prihodnjih letih. Že zdaj je premalo sredstev za poklicno upokojitev za 50 zavarovancev, medtem ko bo v prihodnjih desetih letih premalo sredstev za 50 do 80 zavarovancev, je ocenil. Že v primeru, če bi ostala 9,25-odstotna prispevna stopnja, bi primanjkljaj v prihodnjih desetih letih po njegovih besedah znašal 2,2 milijona evrov.

Višja provizija Kapitalski družbi

Prav tako po njegovem opozorilu nasprotujejo višji upravljavski proviziji upravljavca, torej Kapitalske družbe. Stroški upravljavca, ki vključujejo upravljavsko provizijo ter obračunane vstopne in izstopne stroške, namreč na letni ravni že danes znašajo več kot sedem milijonov evrov, je dejal.

Spomnil je, da so se pri prejšnjem pokojninskem načrtu dogovorili za rešitev, da se začne upravljavska provizija postopoma nižati, ko sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja doseže vrednost 700 milijonov evrov. V novem pokojninskem načrtu pa ministrstvo niža upravljavsko provizijo šele, ko bo vrednost sredstev sklada znašala 750 milijonov evrov, je dejal.

Po noveli pokojninskega zakona je sicer za pokrivanje primanjkljaja pri zavarovancih, pri katerih bo v poklicnem zavarovanju zbranih premalo sredstev, predviden solidarnostni sklad. "Toda ta sklad, v katerem ni še niti evra, ne more biti opravičilo za nižanje prispevne stopnje," je opozoril.

Zasebni in javni sektor

Protestnim demonstracijam se bodo pridružili tako sindikati javnega kot tudi zasebnega sektorja. "Končni cilj delodajalcev in vlade, ki je delodajalka v javnem sektorju, je ukiniti to vrsto zavarovanja in sebi zagotoviti več sredstev. Sicer bi skušali poiskati prihranek znotraj Kapitalske družbe kot upravljavke," je dejal predsednik Policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič.

V poklicno zavarovanje se morajo pod določenimi pogoji obvezno vključiti zavarovanci, ki opravljajo bodisi zdravju škodljiva dela bodisi dela, ki jih po določeni starosti ni več mogoče uspešno opravljati, denimo policisti, vojaki, gasilci, železničarji, rudarji in piloti.

Poklicno zavarovanje v skladu z zakonom pomeni zbiranje prispevkov delodajalcev na osebnih računih zavarovancev, ki na tej podlagi pridobijo pravico do poklicne pokojnine.

Al. Ma.