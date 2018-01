Sindikati povabljeni k podpisu aneksa, to namero je izrazilo sedem od 42

Bo kvorum dosežen?

16. januar 2018 ob 07:51,

zadnji poseg: 16. januar 2018 ob 16:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Ministrstvo za javno upravo je sindikate javnega sektorja povabilo k podpisu aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor, s katerim bi na krovni ravni sklenili pogajanja o odpravi plačnih anomalij nad 26. plačnim razredom.

Namero za podpis, ki je predviden v petek, je sicer izrazilo sedem od 42 reprezentativnih sindikatov, za uveljavitev pa je zahtevan kvorum, zato si običajno v pogajanjih prizadevajo doseči soglasje večine sindikatov.

A obstaja še en možen kvorum, do zdaj uporabljen le v enem primeru - zadostuje namreč tudi soglasje sindikatov, ki številčno ne predstavljajo večine, a skupaj zastopajo vsaj 40 odstotkov vseh zaposlenih v javnem sektorju iz vsaj štirih dejavnosti.

Podpora posameznih sindikatov

Omenjeni aneks, ki določa odpravo anomalij pri vrednotenju orientacijskih delovnih mest nad 26. plačnim razredom, je vlada konec lanskega leta sindikatom ponudila v podpis, čeprav v pogajanjih s sindikalnima pogajalskima skupinama o njem ni dosegla dogovora.

V roku, ki se je iztekel v petek, so ministrstvo o tem, da nameravajo podpisati aneks, obvestili Sindikat socialnega zavarovanja Slovenije, Sindikat delavcev v pravosodju, Policijski sindikat Slovenije, Sindikat policistov Slovenije, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Neodvisni sindikat delavcev ljubljanske univerze in SI-JUS Sindikat javnih uslužbencev Slovenije.

Kot je v ponedeljek pojasnil minister za javno upravo Boris Koprivnikar, so sindikate za petek povabili k podpisu, nato pa bodo preverili, ali je dosežen kvorum. Če bo kvorum dosežen, bo lahko aneks h kolektivni pogodbi uveljavljen. Če ne bo, bodo ugotovili, da je bil ta drugi del pogajanj o odpravi plačnih anomalij neuspešen.

Minister je ob tem spomnil, da so najprej začeli pogajanja o odpravi plačnih anomalij skupaj, jih na predlog sindikatov razdelili na dva dela, končali do 26. plačnega razreda in nadaljevali za tiste nad 26. plačnim razredom ter poskušali doseči kvorum sindikatov. Nazadnje so se odločili preveriti še podporo posameznih sindikatov, kar zdaj končujejo v petek.

Po vsem tem po njegovih besedah res lahko ugotovijo, da so izčrpali vse možnosti za uspešen zaključek pogajanj in se premaknejo naprej, na naslednjo točko, ki je primerljivost z zdravniki. A verjetno bodo morali v okviru teh pogajanj upoštevati tudi siceršnjo primerljivost, predvideva minister.

Vlada bi dala dobrih osem milijonov

Vladna ponudba za odpravo vseh anomalij nad 26. plačnim razredom je 8,4 milijona evrov. Morebitna uveljavitev aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor pa bi v nadaljevanju odprla možnost, da bi podpisali tudi anekse h kolektivnim pogodbam v posameznih dejavnostih, zlasti tistih, pri katerih so se v pogajalskem procesu že zgodile vsebinske uskladitve oziroma njihovo parafiranje.

Sindikati javnega sektorja, čeprav neenotni v zahtevah, so sicer pričakovali zamenjavo vladnega pogajalca Koprivnikarja, kar pa se ni zgodilo.

Razloge za vse štiri napovedane stavke javnih uslužbencev in odzive ministra Borisa Koprivnikarja bo Radio Slovenija osvetlil v današnjem Studiu ob sedemnajstih. Vabljeni k poslušanju.

Kaj porečejo v koaliciji

Sindikati javnega sektorja imajo veliko legitimnih, veliko pa popolnoma neupravičenih zahtev, je stališče SMC-ja za Radio Slovenija povzela Nataša Mulec. "Treba se je usesti, treba se je pogovarjati in na podlagi tega pogovora in dogovora potem podpisati tisto, kar je realno za vse tri, pravzaprav strani," je izjavila vodja poslancev SMC-ja Simona Kustec Lipicer. Zgolj stavke ne bodo rešile podrtega plačnega sistema v javnem sektorju, dodaja predsednik DeSUS-a Karl Erjavec. "Slej ko prej bo potreben dialog, dogovor." Tudi predsednik SD-ja Dejan Židan je prepričan, da so sindikati javnega sektorja upravičeno vznemirjeni, ker je vlada zdravnikom in direktorjem javnih zavodov povišala plače. A opozarja, da sindikalnih zahtev ni mogoče uresničiti kar tako. "Torej, če se dogovorimo za cilj in pot, na kakšen način se pogajamo, bomo v tej sestavi vlade že dosti naredili. Sam pogajalski proces bo pa trajal kar nekaj let. Ker to, kar je bilo zdaj pokvarjeno, je nemogoče z nekim hitrim ukrepom popraviti. Država v tem trenutku za to v celoti nima denarja."

