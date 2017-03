Sindikati: Tuje gospodarske zbornice se vmešavajo v naše sisteme

Sporno povezovanje kapitala

27. marec 2017 ob 15:56,

zadnji poseg: 27. marec 2017 ob 16:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

ZSSS skrbi neuradna informacija, da naj bi se AmCham in slovensko-nemška gospodarska zbornica trudila dobiti sedeže v skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Nemška zbornica: Zanimivo, mi o tem ne vemo nič.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je s tiskovno konferenco kritično nastopila do dveh tujih gospodarskih zbornic, ki delujeta v Sloveniji. Ti zbornici s svojim sporočilom in delovanjem negativno vplivata na slovensko družbo, so prepričani v ZSSS-ju. Sindikati so poleg tega prišli na dan z neuradno informacijo, da naj bi si ti zbornici prizadevali dobiti predstavniške sedeže v Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS). Izvora in zanesljivosti informacije niso razkrili.

ZSSS moti, da se v zadnjem obdobju "povezuje kapital" mimo obstoječih reprezentativnih združenj delodajalcev. Pri tem je predsednik zveze Dušan Semolič na konferenci posebej izpostavil Ameriško gospodarsko zbornico v Sloveniji (AmCham).

AmCham po njegovih besedah kaže velik interes za vpliv na številna področja, od zdravstvenega in pokojninskega sistema do delovne zakonodaje ter sociale, pri čemer "želi amerikanizirati življenje v Sloveniji".

"Ne skrivajo, da želijo spremembe, poslovno okolje, v katerem bi lahko imel ameriški kapital večje poslovne možnosti," je dejal. "Ne nazadnje to najbolje ilustrira njihov predlog, da bi zdravstveno zavarovalnico razdelili na dve ali tri," je dodal.

V ZSSS-ju so poudarili, da je ameriški gospodarski zbornici s to logiko uspelo pri spremembah zdravstvene blagajne na Slovaškem in v Estoniji. Stroški delovanja zavarovalnice naj bi se tam posledično povečali za 30 odstotkov.

Do sprememb v zdravstvu je "po diktatu ameriške gospodarske zbornice", tako Semolič, prišlo tudi v Srbiji. Tamkajšnja vlada naj bi pri uvajanju sprememb ignorirala sindikate.

Zorko: Sedanji dialog daje mir

Izvršni sekretar pri ZSSS-ju Andrej Zorko je opomnil, da imamo v Sloveniji razmeroma razvit socialni dialog, ki je v preteklosti dal uspešne rezultate in zagotavlja socialni mir. Brez socialnega miru ni temelja za razvoj gospodarstva in države, je povedal. Če bi AmCham vplivala na teme, ki so predmet socialnega dialoga, bi to pripeljalo do socialnega nemira, državljani pa bi živeli slabše, kot živijo danes, je dodal.

"Logika, po kateri deluje ameriško gospodarstvo, je logika, da bo trg vse uredil sam. To je logika neoliberalnega kapitalizma, to je logika, ki nas je pripeljala v krizo, v kateri je več deset tisoč ljudi izgubilo službo, v kateri je bilo več deset tisoč družin pahnjenih v revščino in v kateri so slovenski davkoplačevalci plačali sanacijo napak ljudi, ki so vodili tovrstno politiko," je bil oster Zorko.

Sicer pa je AmCham glede na svoje akte interesno združenje, ki naj bi primarno skrbelo za poslovne kontakte, poslovne interese, stike med slovenskimi in ameriškimi podjetji, je spomnil. Graditi te interese z vmešavanjem v notranje zadeve neke države se mu zdi "skrajno nesramno". "Sami bomo poskrbeli za svojo prihodnost. Ne potrebujemo ne ameriške ne nemške ali druge zbornice. Znanja imamo dovolj, volje prav tako," je sklenil.

Sindikat in neuradna informacija

ZSSS je sicer posebej zaskrbela neuradna informacija, da se AmCham in Slovensko-nemška gospodarska zbornica trudita dobiti sedeže v skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. "To se ne sme zgoditi," je dejal Semolič in spomnil, da bodo tam jeseni volitve.

Sindikalist se je ob tem vprašal, zakaj AmCham ne svetuje tudi v ZDA, kjer bi bilo ob zdravstveno zavarovanje, če bi bila sprejeta zdravstvena reforma predsednika Donalda Trumpa, 25 milijonov ljudi.



AmCham: ZSSS nas niti kontaktiral ni

V ameriški gospodarski zbornici so se na novinarsko konferenco ZSSS odzvali z besedami, da nanjo niso bili povabljeni in da sindikalna centrala glede njihovega delovanja z njimi ni stopila v stik. "Nad takšnim načinom komuniciranja smo presenečeni, saj verjamemo v moč pogovora in argumentov, predvsem pa sodelovanja in transparentnosti," so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so poudarili, je AmCham Slovenija članska organizacija, "ki že 18 let navdihuje pozitivne spremembe v Sloveniji". "Živimo naše vrednote, ki so optimizem, sodelovanje, zaupanje, kreativnost in strastnost, ter se trudimo za boljše poslovno in življenjsko okolje v Sloveniji. To nam priznava tudi že več kot 320 članov, uglednih domačih in tujih podjetij, ki vsako leto znova podpirajo naše delovanje," so navedli.

