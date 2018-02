Sindikatom javnega sektorja je dovolj čakanja na vlado. Se marca obeta nova stavka?

Jakob Počivavšek kritičen do odzivov GZS-ja na zahteve sindikatov javnega sektorja

12. februar 2018 ob 14:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sindikati javnega sektorja dva tedna po stavki zaman čakajo na nadaljevanje pogajanj z vladno stranjo. Če se vlada na njihove predloge ne bo odzvala, bodo sredi marca zaostrili stavkovne dejavnosti.

Vodja pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek je poudaril, da se je v teh 14 dneh vlada le enkrat sestala z njimi, na njihov predlog pa ni odgovorila. Zato so se v skupini sindikatov javnega sektorja sami odločili povabiti vlado na sestanek v petek. "Glede na to, da je minister v Dubaju, pričakujemo, da se bo sestanka udeležila generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič, ki ga nadomešča, če se minister do petka ne vrne," je pozval.

Če se bo vladna stran še naprej skromno odzivala, bodo sindikati javnega sektorja v tednu od 19. marca zaostrili stavkovne dejavnosti, k čemur jih, tako Počivavšek, pozivajo tudi njihovi člani. "Časa za dosego dogovora je po našem prepričanju še dovolj," je dejal Počivavšek, ki o samih načrtih za stavko ni želel govoriti, saj se morajo o njej odločiti posamezni sindikati. Glede na zahteve drugih sindikatov, ki se pogajajo z vlado in stavkajo ta teden, pa Počivavšek ne izključuje tudi sodelovanja, saj se tudi pri pogajanjih z drugimi sindikati ne dosega napredek. Kritičen pa je bil tudi do poskusov omejevanja stavke, kar ima za nedopustno prakso.

"GZS zavaja in manipulira s podatki"

Počivavšek se je odzval tudi na Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), ki je prejšnji teden na predsednika vlade naslovila pismo, v katerem ga poziva, naj ne popusti sindikalnim zahtevam. Počivavšku se predvsem zdi nenavadno, da sta pismo podpisali tudi britansko-slovenska in slovensko-nemška gospodarska zbornica. "Zanima nas, ali GZS tudi naslavlja pisma na nemško kanclerko v primerih stavk v nemških podjetjih, ki so za naše gospodarstvo zelo pomembna."

Počivavšek GZS-ju očita, da v svojem pismu izpostavljajo podatke na zavajajoč način. Tako primerjava plač v javnem in zasebnem sektorju, po kateri so plače v javnem znatno višje, po navedbah Počivavška ne upošteva primerljive izobrazbe. "Če primerjamo plače v javnem in zasebnem sektorju glede na izobrazbo, ugotovimo, da so razlike v teh kategorijah minimalne oziroma so plače v zasebnem sektorju nekoliko višje." Prav tako se po mnenju Počivavška zavaja s podatkom o produktivnosti javnega sektorja, ki se meri skozi plače in s podatkom o večjem zaposlovanju v javnem sektorju, kjer pa so upoštevane le delovne ure.

Poziv delavcem zasebnega sektorja k sodelovanju

Počivavšek še poudarja, da je javni sektor servis državljanom, ki prispeva k njihovi blaginji in ima tudi svoj vpliv na dolgoročno delovanje gospodarstva. "To ne pomeni, da ni slabih praks, kot denimo čakalne vrste v zdravstvu, a pravi naslovnik je vlada, ki sprejema odločitve, ki jih javni sektor nato izvaja. Mi si želimo razprav o odpravi slabih praks v javnem sektorju."

Zato je Počivavšek prepričan, da so v GZS-ju zgolj začutili, da imajo priložnost uveljavljati svoje interese pred volitvami. Ključen pri njihovih dejavnostih pa je po mnenju Počivavška strah pred zahtevami delavcev po višjih plačah tudi v zasebnem sektorju, zato se poskuša ustvariti "navidezen konflikt med javnim in zasebnim sektorjem." Počivavšek ob tem dodaja, da vse sindikate v zasebnem sektorju, ki bi nastopili s tovrstnimi zahtevami, podpirajo in jih tudi pozivajo k sodelovanju.

Luka Lukič