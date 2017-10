Šiško se je odločil, da bo vztrajal v bitki za predsedniški stolček

Kritike na račun medijev

6. oktober 2017 ob 14:18

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Predsedniški kandidat Andrej Šiško, ki je resno razmišljal o odstopu od kandidature, se je odločil vztrajati pri kandidaturi in dejavnem sodelovanju v predvolilnem boju, k temu pa naj bi prepričali pozivi ljudi.

Vzroke za svoje pomisleke o vztrajanju pri kandidaturi je Šiško, ki je kandidaturo vložil s podporo stranke Gibanje Zedinjena Slovenija in podpisov volivcev, predstavil na novinarski konferenci, kjer je največ kritike letelo na medije in s tem povezanim po njegovem mnenju diskriminatornim obravnavanjem predsedniških kandidatov.

Predsedniške volitve so po njegovem mnenju nedemokratične in nesvobodne, na kar bi moral opozoriti predvsem zdajšnji predsednik in eden izmed kandidatov Borut Pahor, ki je narodu prisegel, da bo spoštoval pravni red, je dejal.

Nepravična predvolilna tekma

Namesto tega gre za nepravično predvolilno tekmo, ki jo po njegovem mnenju očitno vodijo politične elite in strici iz ozadja. Režimske kandidate naj bi v medijih izpostavljali dnevno že nekaj mesecev in pri tem javnosti vsiljevali, da sta glavna favorita le dva - Pahor in Marjan Šarec.

Ob tem Šiška moti, da ga v medijih v glavnem prikazujejo kot nekdanjega zapornika, čeprav po zakonu velja za nekaznovanega. Tudi v zvezi s primerom, ki se mu očita, v njegovem taboru trdijo, da je šlo za politično montiran proces.

Medijem očita popolno blokado že v času, ko so zbirali podpise za njegovo kandidaturo, nekaterim pa tudi v predvolilni kampanji, saj ga komercialni mediji, ki niso podvrženi zakonu, ne vabijo na soočenja.

Kampanjo bo vodil prek družbenih omrežij

"Zaradi takega stanja sem resno razmišljal, da bi odstopil. A zaradi odziva ljudi sem se odločil, da ne bi bilo prav. Čeprav se ne strinjam s tem, sem dolžan ostati v kampanji zaradi tistih, ki so me podprli, in bi drugače razočaral njih, s tem pa bi zamrlo tudi njihovo upanje," je dejal Šiško, ki se namerava ukvarjati predvsem s kampanjo na družbenih omrežjih, kjer jih ne more nihče cenzurirati.

Kljub razmišljanju o odstopu od kandidature formalne možnosti za to nima. Zakon o volitvah namreč določa, da bi lahko soglasje h kandidaturi umaknil najpozneje 20 dni pred volitvami, ta rok pa se je iztekel v ponedeljek. Kandidat bi se sicer lahko odločil, da ne bo sodeloval v volilni kampanji, kljub temu pa bi bilo na volitvah 22. oktobra njegovo ime še vedno zapisano na volilnem lističu.

Sa. J.