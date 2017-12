Škof Štumpf: "Izmišljeni Božiček nas peha v potrošniški fundamentalizem"

Na božični dan po slovenskih cerkvah praznične maše in bogoslužja

25. december 2017 ob 12:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na krščanski praznik Jezusovega rojstva božič po cerkvah širom po Sloveniji potekajo praznične maše in bogoslužja. "Bogu dopustimo, da se nas v srcu dotakne," v božični poslanici sporočajo škofje.

Murskosoboški škof Peter Štumpf je v nagovoru na božični maši v murskosoboški stolnici opozoril, da se je skoraj že povsem izgubilo resnično sporočilo božiča, ki nam pripoveduje o Jezusovem rojstvu. "Božiček močno prevladuje v reklamnih, trgovskih in celo v filmskih ter glasbenih sferah," je opozoril.

"Izmišljeni Božiček nas še dodatno peha v potrošniški fundamentalizem, ki pomeni: Kupujem in trošim, torej sem. V nas se je vsilila nujna dolžnost do nakupovanja: Več kupujem in obdarujem, več veljam in pomenim. Pri tem so otroci na udaru - mnogim otrokom skoraj nobeno darilo več nič ne pomeni," je nadaljeval Štumpf. Zato slovenski škofje v božični poslanici spodbujajo, naj "Bogu dopustimo, da se nas v srcu dotakne".

"Poštenost je bila včasih velika odlika Slovencev. Danes pa je nepoštenost Slovencev postala že kar pregovorna," je poudaril. Krščansko praznovanje božiča po njegovih besedah pomeni tudi, da odpravimo iz naše srede nepoštenost. "Neplačani dolgovi in druge goljufije so uničili mnoga podjetja in tudi življenja," je sklenil.

Božič - trenutek veselja in slave

Škof evangeličanske cerkve Geza Filo pa je imel božično mašo dopoldne v evangeličanski cerkvi v Ljubljani. Poudaril je, da se je z božičem razodela božja milost, ki rešuje vse ljudi, saj je Bog postal človek. S tem se je v "temi sveta prižgala luč, ki je nihče več ne more ugasniti". Tudi zato je po njegovem "božič vsako leto znova trenutek veselja in slave".

Božič po njegovih besedah razodeva, da je treba danes "v ospredje postaviti, bolj kot vse ostalo, srce, naše medsebojne odnose", kar velja "tako za naše družine kot tudi za naše skupnosti". "Božič nam sporoča, da lahko vsak od nas, ne glede na starost, poklic, položaj, versko in politično pripadnost, stopi na pot, ki vodi k Bogu," je dodal.

Opozoril je še, da smo danes soočeni "z nešteto grozotami", zato se nam pogosto postavlja vprašanje, kje je Bog. "A Bog je pri nas, bdi nad nami in nam zagotavlja skorajšnjo odrešitev," je poudaril.

Eden največjih krščanskih praznikov

Številni verniki so božič pričakali v Vatikanu, kjer je imel papež Frančišek v nedeljo zvečer polnočnico. Danes pa na Trgu svetega Petra v tradicionalnem blagoslovu mestu in svetu, urbi et orbi, nagovarja množico vernikov.

Božič je eden največjih krščanskih praznikov, s katerim oznamujejo rojstvo Jezusa Kristusa. Mnogi na predvečer praznika postavijo jaslice in okrasijo božično drevesce.

VIDEO Na božični večer po cerkvah številne polnočnice

G. K.