Škofovsko konferenco bo pet let vodil Stanislav Zore

Funkcijo bo začel opravljati čez dva tedna

13. marec 2017 ob 14:48

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Člani Slovenske škofovske konference (SŠK) so izvolili novega predsednika in podpredsednika. To sta postala ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore in mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl.

Zore bo funkcijo predsednika SŠK-ja začel opravljati 26. marca za dobo petih let.

Do zdaj je SŠK vodil novomeški škof Andrej Glavan, ki so se mu zahvalili za "požrtvovalno, zvesto in nesebično služenje Cerkvi na Slovenskem".

Škofovsko konferenco sestavljajo škofje Katoliške cerkve določenega naroda ali ozemlja, njeni člani pa so vsi krajevni in pomožni škofje, "ki jim je v okviru lastne škofije zaupano posebno poslanstvo". Predstavlja najvišjo ustanovo Katoliške cerkve na določenem ozemlju. V Sloveniji ozemlje škofovske konference sovpada z državnimi mejami.

Statut SŠK-ja določa, da sta predsednik in podpredsednik krajevna škofa, ki naj ne prihajata iz iste cerkvene pokrajine. V primeru SŠK-ja je običajno predsednik ljubljanski nadškof.

T. H.