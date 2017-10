Skoraj 80.000 študentov po nova znanja in izkušnje

2. oktober 2017 ob 08:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

79.500 študentov začenja novo študijsko leto na petih univerzah, 48 samostojnih visokošolskih zavodih in 46 višjih šolah. Ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič je v poslanici študijska leta označila kot eno najbolj vznemirljivih obdobij.

"Brez dvoma so študentska leta, če sodim na podlagi lastnih izkušenj, eno najbolj vznemirljivih obdobij. Ne le, da odraščamo osebnostno, vsako leto prinaša tudi veliko novih znanj, kar je odlična naložba za življenje, zato brez strahu in pogumno v nove zmage," je študentom, veliko med njimi v študijsko življenje jadra prvič, začelela ministrica za izobraževanje, znanost in šport.

Letos je bilo na prvem vpisnem roku na študij sprejetih 10.899 študentov, kar je manj kot lani. Skupno je bilo letos razpisanih 18.147 prostih mest, kar je za 866 mest manj kot lani. Največ vpisnih mest je razpisala ljubljanska univerza, in sicer 9.417, nanje pa se je v prvem roku prijavilo 9.757 kandidatov. Na mariborski univerzi je bilo razpisanih 5.008 vpisnih mest, na katere se je prijavilo 3.123 kandidatov.

Primorska univerza je razpisala 1.598 prostih mest, na katere so v prvem prijavnem roku sprejeli 921 kandidatov, na novogoriški univerzi je bilo na 315 prostih mest sprejetih 27 študentov. Ostali visokošolski zavodi s koncesijo, kjer je bilo skupno 1830 razpisnih mest, so v prvem roku sprejeli 471 študentov od 613 prijavljenih.

Za bruce in njihove starše ter ostale študente ljubljanska univerza pred svojo stavbo na Kongresnem trgu pripravlja Pozdrav brucem, s katerim bodo slavnostno odprli novo študijsko leto.

Mariborska univerza za nove študente pripravlja sprejem na univerzi. Mariborska študentska organizacija pa bo brucem pred njihovim fakultetami z informativno mapo zagotovila vse informacije o študiju.

Dobrodošlico vsem študentom, še posebej brucem, pripravlja tudi primorska univerza na Titovem trgu v Kopru.



Krčenje financiranja

Slovenski visokošolski sistem sicer še vedno omogoča široko dostopnost do brezplačnega študija, študenti imajo izbiro med več kot 900 akreditiranimi študijskimi programi in številne socialne pravice. Se pa močno občuti tudi finančna podhranjenost sistema, saj je Slovenija med državami OECD-ja, ki so v obdobju po začetku gospodarske krize najbolj krčile proračun za izobraževanje. Slovenija je namreč leta 2010 za izobraževanje namenila 10,1 odstotka javnih izdatkov, štiri leta pozneje pa 8,7 odstotka in je bila precej pod povprečjem držav OECD, ki je znašalo 11,3 odstotka.

Vlada zdaj že drugo leto zvišuje izdatke za izobraževanje, ki bodo letos na ravni leta 2011. Na Radiu Slovenija so zbrali nekaj podatkov, kaj številke pomenijo v praksi: Univerza v Ljubljani na voljo na študenta 7.000 evrov na leto, medtem ko ima Univerza v Pragi 400 evrov več, Tartu v Estoniji skoraj 2.500 evrov več kot naša najodličnejša univerza. Univerza v Zürichu pa razpolaga s 50.000 evri na študenta na leto. Rektor Univerze v Maribor Igor Tičar zato poudarja, da je slovenski visokošolski sistem zelo uspešen glede na razpoložljiva finančna sredstva.

